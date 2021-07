Festival in Erkelenz : Gute Stimmung auf dem Electricity

Die Bewohner von Sektor Blue freuten sich riesig über ihren Erfolg beim Bootcamp. Foto: Anna-Petra Thomas

Erkelenz Coronakonforme Mini-Version mit sechs strikt voneinander getrennten Bereichen und 100 Besuchern pro Tag: So lief das Festival am Haus Hohenbusch in Erkelenz bisher.