Alles verloren : Nach dem Großfeuer in Wegberg-Venn: Opfer leben jetzt im Gästezimmer

Die Wohnung des Ehepaars Lehnen ist völlig ausgebrannt. Nun leben Heinz und Anni im Gästezimmer im Haus der Tochter auf dem Familienhof. Foto: Nicola Gottfroh

Wegberg-Venn Knapp fünf Wochen ist es her, dass ein verheerender Großbrand den landwirtschaftlichen Hof der Familie in großen Teilen zerstört hat. Wie es für die Familie weitergegangen ist und wie der Zusammenhalt in Wegberg-Venn geholfen hat.

Es schmerzt Heinz Lehnen (68) und seine Frau Anni (66) noch immer, auf die verkohlten Überreste ihres gemeinsamen Lebens zu schauen, die jetzt verschmolzen zu einem unerkennbaren Haufen aus Brandschutt in Containern liegen. Der Tag, der Familie Lehnen vor fünf Wochen an einem einzigen stürmischen Nachmittag die Existenzgrundlage unter den Füßen weggerissen hat, liegt als Brandgeruch förmlich noch riechbar in der Luft. Wie ein Puppenhaus, teilweise ohne die oberen Außenwände und das Dach, steht das Haus, in dem Anni und Heinz Lehnen gelebt hatten, das sie sich als Alterswohnsitz selbst ausgebaut, in dem Anni auf Knie liegend die Fliesen verlegt und Heinz sich um den weiteren Ausbau gekümmert hatte, empfängt es auf dem Hof die vielen Besucher. „Gutachter, Statiker, Mitarbeiter der Versicherungen oder Architekten geben sich die Klinke in die Hand“, sagt Anni Lehnen.

Es ist Mittwoch, der 5. Juli, als die Familie nur tatenlos zusehen kann, wie der Vierkanthof in Wegberg-Venn brennt, wie Scheunen, Hallen und ein Wohnhaus Opfer der Flammen werden. „Eigentlich hörte ich nur ein Krachen aus der Werkstatt. Als ich nachsah, brannte es schon lichterloh“, sagt Lehnen. Das Feuer selbst zu löschen, dazu hatte der Rentner keine Chance. Rasend schnell breiteten sich die Flammen von Gebäude zu Gebäude aus, griffen von der Werkstatt auf die angrenzende Scheune über, dann auf die Wohnbereiche. Seine Frau, die sich gerade nebenan im Wohnhaus der Tochter Sonja, einem Gebäude, das ebenfalls Teil des Hofs ist, bei den beiden Enkeln aufhielt, rannte noch zur eigenen Wohnung und habe versucht, einige persönliche Gegenstände herauszuholen. „Doch schon als ich die Tür zum Haus aufstieß, kam mir die Wand aus schwarzen Rauch entgegen“, sagt Anni Lehnen.

So verbrennt an diesem Tag alles: Möbel, Kleidung, Hausrat, Fotos und Erinnerungen, Dokumente und Papiere, Führerscheine und Pässe. „Personalausweis, EC-Karte oder Grundbuchauszug – die Dokumente und Unterlagen sind nur noch Asche“, sagt Anni Lehnen.

Auch Wochen später habe die Familie im Untergeschoss, in dem sich ein Partyraum befunden hat, auf den das Feuer nicht übergriff, noch nicht nachsehen dürfen, was man noch retten könne oder wolle. „Doch was das Feuer nicht zerstören konnte, das hat der nun wochenlang anhaltenden Regen geschafft, denn ohne Dach wird alles feucht“, sagt Lehnen. Dass er etwas hätte herausholen wollen, glaubt er ohnehin nicht. Denn der Geruch des Feuers hat sich überall hineingefressen.

Laut Feuerwehr, so sagt Lehnen, seien viele unglückliche Umstände zusammengekommen, damit das Feuer so verheerend lodern konnte. Die lange Trockenheit, die heftigen Windböen an diesem Tag, und die Gasflaschen, die in einem der Gebäude lagerten, hätten es immer stärker entfacht. Zehn Trupps der Feuerwehr hätten stundenlang gegen die Flammen kämpfen müssen.

Dennoch vernichtete das Feuer die Hallen und Scheunen, in denen nicht nur die Werkstatt, sondern auch landwirtschaftliche Maschinen, die einst der Bewirtschaftung der Felder dienten und damit den Lebensunterhalt der Lehnens sicherten, die Autos und auch die kleine Sammlung an Oldtimertraktoren, für die sich Heinz Lehnen als Mitglied eines Oldtimerclubs so begeistern konnte, untergebracht waren. Während das Gebäude, in dem Heinz und Anni lebten, versichert war, waren es die Nebengebäude auf dem Hof nicht. Auch eine Hausratversicherung hatte das Ehepaar nicht. „Das bedeutet also, dass wir ganz von vorne anfangen müssen“, sagt Anni. Eine Nachbarin hat bereits eine Gofundme-Spendenaktion (https://www.gofundme.com/f/brand-zerstort-ges-landw-hof-nebst-wohngebaude) ins Leben gerufen, da das Ehepaar angefangen bei der Beschaffung von Kleidung, Möbeln, Haushaltsutensilien alles neu kaufen muss.

Einen Vorteil hat die fehlende Versicherung aber: Zumindest bei den Nebengebäuden konnten die Lehnens bereits selbst aktiv werden, um die Ruinen zu beseitigen. „Da brauchten wir keine Freigabe der Versicherung und haben daher die stinkenden Brandruinen bereits vollständig zurückgebaut“, sagt Tochter Sonja. So stehen ein halbes Dutzend Container auf dem Gelände des rund zwei Hektar großen Grundstücks, in dem der Brandschutt auf Abtransport wartet. „Die wären auch schon längst weg, wenn es auf der Straße im Dorf nicht einen Rohrbruch gegeben hätte und sich das Wasser auf unserer Wiese gesammelt hätte. Zusammen mit dem Regen ist der Boden nun so feucht, dass die Container vorerst nicht abtransportiert werden können. Da kommt dann nochmal etwas Pech dazu“, sagt Lehnen.

Wo Heinz Lehnen jetzt steht, standen zuvor Scheunen und Hallen. Die Brandruinen konnte die Familie mithilfe von Freunden bereits zurückbauen. Foto: Nicola Gottfroh

Echtes Glück im Unglück ist allerdings, dass nicht nur alle Familienmitglieder unverletzt geblieben sind, sondern dass dank des Einsatzes der Feuerwehr das zweite Wohnhaus auf dem Hof, in dem Tochter Sonja mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt, unversehrt blieb.

Nachdem die aufgeregten Rufe ihres Vaters an jenem Mittwoch über den Hof gehallt waren, brachte Tochter Sonja die Kinder in Sicherheit und schloss geistesgegenwärtig noch alle Fenster in ihrem eigenen Heim. So habe auch der intensive Rauch keinen großen Schaden anrichten können. Zwar seien die Fensterrahmen und einige Kleinigkeiten beschädigt, aber schon 24 Stunden nach dem Brand habe die Polizei - unter der Voraussetzung, dass Wasser und Strom funktionieren – das Haus wieder freigegeben. „Da war es die Nachbarschaft, die blitzschnell zu Hilfe kam und dafür sorgte, dass Wasser und Elektrizität wieder funktionierten“, sagt Sonja Lehnen, die die große Hilfsbereitschaft aus dem Ort noch immer überwältigt.

Nach dem Unglück auch noch Pech: Die Container mit Brandschutt konnten noch nicht abtransportiert werden. Die Wiese ist zu nass. Foto: Nicola Gottfroh

Und so durften Sonja Lehnen, ihr Mann und die sechs- und siebenjährigen Kinder bereits einen Tag, nachdem die Flammen gelöscht waren, in ihr Heim zurückkehren. Mit ihnen Heinz und Anni Lehnen, die seitdem im Gästezimmer der Tochter wohnen. „Wir hätten den Hof auch nicht verlassen, wenn das Haus auch zerstört wäre. Und wenn wir im Wohnwagen gelebt hätten. Das ist unser zu Hause“, sagt Anni. Auch Heinz Lehnen nickt zustimmend. „Alte Bäume verpflanzt man nicht. Die Hilfsbereitschaft im Ort und darüber hinaus war riesig. Man hat noch am selben Tag Wohnungen und ein Haus in Wassenberg angeboten. Aber wir gehören genau hierhin. Nach Venn. Auf diesem Hof bin ich aufgewachsen“, sagt der 68-Jährige.