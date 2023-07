Steigende Nachfrage : Was die Faszination an der Jagd ausmacht

Kreis Heinsberg Deutschlandweit machen immer mehr Menschen einen Jagdschein. Auch im Kreis Heinsberg gibt es bereits eine Warteliste. Wie die Vorbereitung zur Prüfung aussieht und was man auf der Pirsch empfindet.

Wenn es im Wald langsam Nacht wird, am Himmel die Sterne und der Mond leuchten und Wolfgang Bassauer auf seinem Hochsitz über das Gelände blickt und einen Schluck Kaffee aus seiner Thermoskanne nimmt, kommt er völlig zur Ruhe. „Auf der Jagd kann man die Natur und ihre Schönheit unmittelbar erleben“, sagt er. Oftmals bleibt der Finger dabei dem Abzug fern und er beobachtet die Tiere in seinem Revier lediglich. Mit der Faszination für die Jagd ist der 60-Jährige nicht allein. In Deutschland legen seit ein paar Jahren immer mehr Menschen ihre Jägerprüfung ab.

Während im Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen 1497 Personen zur Jägerprüfung antraten, waren es im vergangenen Jahr 1652 – Tendenz steigend. Diesen Trend beobachtet auch die Kreisjägerschaft Heinsberg seit gut zehn Jahren. „Unser Jungjägerkurs zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung ist jedes Jahr überbucht“, erzählt der Geschäftsführer Bassauer. „Wir müssen mit einer Warteliste arbeiten“, ergänzt Vorsitzender Dr. Heiner Breickmann. Im September beginnt der nächste, ausgebuchte Kurs.

„Die Jagdscheinanwärter kommen aus allen Berufsgruppen: Schüler, Studenten, Auszubildende, Handwerker, Beamte oder Akademiker“, sagt Bassauer. Auch das Alter liege zwischen 16 und 70 Jahren – allerdings muss eine gewisse Fitness erfüllt werden. Ebenso vielfältig seien die Gründe für den Jagdschein. „Während die einen mehr Kenntnisse über die Natur und die einheimische Tierwelt erlangen möchten, wollen andere durch die Jagd vor allem an Wildfleisch gelangen“, führt Bassauer aus. Schon mehrfach habe er erlebt, dass sich gerade deswegen Veganer zu diesem Schritt entscheiden. „Unser einheimisches Wild wächst frei auf und wird nicht gezüchtet. Es wird nicht geimpft oder medikamentös behandelt und ist nachhaltig.“ Wieder andere würden den Schein für die Ausbildung ihrer Jagdhunde oder für ihre Arbeit brauchen. „Im kommenden Kurs haben wir auch einen Auszubildenden aus dem Wildpark Gangelt dabei“, so der erfahrene Jäger. „Durch diese vielfältigen Gründe sehen wir lediglich 50 Prozent der Prüflinge später im Revier wieder“, sagt Breickmann.

Bis zur Erlangung des Jagdscheins ist es allerdings ein weiter Weg. Nicht umsonst wird die Jägerprüfung auch als grünes Abitur bezeichnet. Neben umfangreichen Kenntnissen über die Tierarten, den Land- und Waldbau, den Naturschutz, das Bundes- sowie Landesjagdgesetz NRW sowie das Waffenrecht, werden praktische und theoretische Kenntnisse im Umgang mit Schusswaffen verlangt. Außerdem spielen die persönliche Eignung und die „Zuverlässigkeit“ eine große Rolle, um überhaupt in den Besitz eines Jagdscheins zu gelangen. Dabei wird von den Behörden geprüft, ob in der Vergangenheit Strafverfahren oder sonstige Gründe vorliegen, die der Ausstellung eines Jagdscheins entgegenstehen. Es sei schon vorgekommen, dass Teilnehmer dieser Überprüfung nicht standgehalten haben und die Vorbereitung abbrechen mussten.

Der Kurs der Kreisjägerschaft Heinsberg startet immer im September, im April stehen dann die Prüfungen an. „Der theoretische Teil setzt sich aus 280 Stunden zusammen“, erklärt Bassauer. Zusätzlich finden an 22 Tagen für jeweils drei Stunden praktische Trainingseinheiten statt. „Hierbei geht es um den sicheren Umgang mit der Flinte und der Büchse“, so Bassauer. Darüber hinaus werden Reviergänge durchgeführt, um die Fülle der Bäume und Pflanzen sowie die Artenvielfalt der Tiere im Wald kennenzulernen. „Für die Prüfung mit der Schusswaffe braucht es kein Talent“, betont Bassauer. Wer regelmäßig an den Übungen teilnehme, würde es in der Regel schaffen: „Das ist zu 99 Prozent Kopfsache.“ „Der Kopf muss frei sein“, weiß auch Breickmann.

Die Aufgaben eines Jägers haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Das Bild vom Hut tragenden Jäger in grüner Kleidung, Gewehr geschultert, Fernglas vor der Brust und Dackel an der Leine, sei längst veraltet. „Der heutige Jäger ist weitaus mehr. 90 Prozent unserer Arbeit verbringen wir mit anderen Erfordernissen und Aufgaben, die die Jagd betreffen“, so Bassauer. Gerade im Sommer seien die Jäger mehrmals in der Woche im Revier, um Wasser für die Wildtiere bereitzustellen. Im Winter wird zugefüttert. Außerdem müssten regelmäßig Reparaturarbeiten an den Hochsitzen sowie Forstarbeiten auf den Wegen durchgeführt werden.

Darüber hinaus hat sich die Kreisjägerschaft vier Drohnen mit Wärmebildkameras angeschafft und betreibt eine ehrenamtliche Rehkitzrettung. Bereits um drei Uhr in der Früh rücken die Jäger dafür im Frühjahr aus und suchen systematisch Felder ab, die abgemäht werden sollen. In diesem Jahr wurden durch diesen Einsatz über 200 Tiere gerettet. „Diese Leute opfern ihre Freizeit zum Wohle der Tiere und zur rechtlichen Absicherung der Landwirte – und das alles unentgeltlich. Weder Spesen noch Aufwand für Benzin werden erstattet“, betont Bassauer.

Lediglich zehn Prozent der Zeit verbringe der Jäger heute damit, wirklich auf dem Ansitz zu sitzen und zu jagen. „Und wenn er dann dabei mal ein Stück Wild für den heimischen Grill oder Kochtopf erlegt, sei es ihm vergönnt“, findet Bassauer. Schließlich seien die Menschen seit Urzeiten Jäger und Sammler. „Wir schießen auch nicht einfach so auf alles, was sich bewegt“, stellt Breickmann klar. Es gebe sehr strenge Vorgaben je nach Jahreszeit und vorgeschriebene Abschusspläne.

Zum Thema Kreisjägerschaft Heinsberg hat 820 Mitglieder Die Kreisjägerschaft Heinsberg ist die westlichste Kreisjägerschaft im Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen. Entstanden ist sie im Jahr 1972 aus den ehemaligen Kreisgruppen Geilenkirchen, Heinsberg und Erkelenz. Sie umfasst eine Fläche von 620 Quadratkilometern und ist in acht sogenannte Hegeringe aufgeteilt. Insgesamt zählen die Jäger im Kreis rund 820 Mitglieder. Der nächste Jungjägerkurs im September ist bereits ausgebucht. Interessierte können sich aber auf die Warteliste setzen lassen. Mehr zum Verein unter https://heinsberg.ljv-nrw.de/.

„Ich kenne jedes Tier in meinem Revier“, sagt der 69-Jährige. Auf der Jagd würden dann immer zuerst die kranken und schwachen Tiere ins Visier genommen. „Wir haben ein Konzept, wie wir den Bestand regulieren wollen.“ Ziel sei es, dass ein gesunder Bestand gut durch den Winter komme. „Rehe haben in unserer Region keine natürlichen Feinde und würden sich sonst unreguliert immer weiter vermehren“, erklärt Bassauer. Allerdings betonen die zwei Jäger auch, dass 30 Prozent der getöteten Tiere auf Wildunfälle zurückgehen. „Bei Wildunfällen werden wir immer gerufen. Das Fleisch darf danach allerdings nicht mehr verwertet werden“, so Breickmann.