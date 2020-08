„Kohlekompromiss überholt“ : Große Demo am Tagebau Garzweiler, Bagger besetzt

Die Polizei erwartet mehrere hundert Demonstranten am Sonntag am Tagebau Garzweiler. Foto: dpa/David Young

Erkelenz Am Tagebau Garzweiler haben Demonstranten und Aktivisten am Sonntag gegen die Zerstörung weiterer Dörfer protestiert. Die Kundgebung verlief friedlich - bei der Besetzung eines Kohlebaggers kam es allerdings zu Handgreiflichkeiten.

Braunkohlegegner haben am Sonntag einen Kohlebagger im Tagebau Garzweiler besetzt. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die sich vor Ort an einer Kundgebung beteiligte, verteidigte die Aktion. Die Ungerechtigkeit sei hier so groß, dass man sich dagegen wehren müsse, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Am Nachmittag beendete die Polizei die Aktion.