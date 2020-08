Holzhandel in Flammen : Großbrand beschäftigt Feuerwehrleute aus gesamten Kreis Heinsberg

Eine Rauchwolke steigt über dem Holzlager in die Höhe. Foto: CUH

Brachelen Ein Großbrand hält momentan Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreis Heinsberg in Atem. Aus ungeklärter Ursache hatte sich am Dienstagabend ein Feuer in einem Holzhandel in Brachelen entzündet. Der Einsatz soll noch die ganze Nacht andauern.

Gegen 20 Uhr, so berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Hückelhoven, hatte man den Notruf in der Leitstelle empfangen: In einem großen Holzhandel sei ein Feuer ausgebrochen.

Mit mehreren Einheiten aus dem gesamten Kreisgebiet sei man nun im Einsatz gegen die Flammen. Rund 200 Feuerwehrleute sind nach Schätzungen des Sprechers im Einsatz. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten bereits verletzt worden.

Wenn der Brand auf das Lager übergreifen sollte, könnten sich die Flammen noch weiter ausbreiten. Schon jetzt rechne man damit, bis in die Morgenstunden im Einsatz zu sein.

Bis zu 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz gegen die Flammen. Foto: CUH

