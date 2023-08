Zeugen gesucht : Kind findet auf Spielplatz im Kreis Heinsberg kreisförmig angeordnete Glassplitter

Im Sandkasten auf dem Spielplatz gegenüber dem Bürgerhaus werden mehrere Glassplitter entdeckt (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Waldfeucht Ein Kind findet in einem Sandkasten in Waldfeucht-Bocket am Samstag Glas. Die Splitter sind kreisförmig und mit der Spitze nach oben angeordnet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nachdem ein Kind am vergangenen Samstag auf einem Spielplatz in Waldfeucht-Bocket Glassplitter entdeckt hat, sucht die Polizei Zeugen.

Das Kind, das gemeinsam mit seiner Mutter den Spielplatz gegenüber dem Bürgerhaus besucht hatte, fand die Scherben etwa um 14 Uhr im Sandkasten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Demnach waren sie kreisförmig und mit der Spitze nach oben angeordnet.

Die Mutter habe die Splitter entfernt und sich am Montagmorgen beim Bauhof gemeldet. Dieser durchsuchte und reinigte den Sand den Angaben nach anschließend. Dabei seien weitere Glassplitter gefunden worden. Nach den Arbeiten habe der Bauhof die Polizei informiert.

Jetzt ermittelt das Kriminalkommissariat West und sucht Menschen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 02452/920-0 oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu melden.

(red)