Neue Beratungsstelle : Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter

Die Gespräche mit den betroffenen Frauen werden absolut vertraulich behandelt. Foto: Nicola Gottfroh

Kreis Heinsberg In der neuen Beratungsstelle für Frauen in Erkelenz unterstützen Sozialarbeiterinnen Frauen in schwierigen Lebenslagen. Gewalt, sagt Karoline Steffens, Geschäftsführerin des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer, habe viele Gesichter. Sie fange nicht erst beim Schlagen oder blauen Auge an.