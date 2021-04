Kostenpflichtiger Inhalt: Bundesnotbremse im Kreis Heinsberg : Geschäfte könnten frühestens am Donnerstag wieder öffnen

Wann dürfen die Geschäfte wieder Kunden empfangen? Das ist eine komplizierte Sache. Die Antwort: frühestens Donnerstag. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Kreis Heinsberg So nah und doch so fern. Obwohl die Inzidenz im Kreis Heinsberg am Freitag bereits den vierten Tag in Folge unter 150 liegt, dürfen die Geschäfte frühestens am Donnerstag wieder öffnen. Das liegt an der komplizierten Zählweise aus dem Infektionsschutzgesetz.