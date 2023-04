Molotowcocktail und Steine geworfen : Gericht verhängt Freiheitsstrafe gegen Lützerath-Aktivistin

Heikler Einsatz: Bei der Räumung von Lützerath wurden Polizisten mit Steinen, Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern beworfen. Eine Aktivistin wurde dafür nun verurteilt. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz/Mönchengladbach Eine Aktivistin kassiert eine Freiheitsstrafe, weil sie in Lützerath mit Steinen und einem Molotowcocktail auf Polizisten geworfen hat. Wie die Polizei sie so klar identifizieren konnte. Und warum sie in letzter Minute doch noch mit Bewährung davonkommt.

Es sind die roten Handschuhe, die der Schweizer Klimaaktivistin am Ende zum Verhängnis werden. Die machen die Polizisten erst auf sie aufmerksam. Anhand derer erkennen die Einsatzkräfte sie immer wieder. Auch in den unübersichtlichen ersten Minuten der Räumung von Lützerath. Jetzt wurde die Aktivistin vom Amtsgericht Mönchengladbach verurteilt.

Am Morgen des 11. Januar dieses Jahres rückt die Polizei in das besetzte Dorf vor, das für den Tagebau Garzweiler weichen soll. Die Fronten sind an diesem Tag längst klar. Mehrere Hundert Klimaaktivisten wollen das Dorf verteidigen. Die Polizei Aachen muss es räumen. Grundlage dafür ist eine Allgemeinverfügung von Landrat Stephan Pusch, der ein Betretungsverbot für den Ort verhängt hatte.

Nun, drei Monate später, steht die 24-jährige Klimaaktivistin, eine Transfrau, die offiziell noch Sebastian M. heißt, in Mönchengladbach vor Gericht. Eigentlich lebt sie in der Nähe von Lausanne in der Schweiz. Sie hat ein Kunststudium abgebrochen und will im September ein anderes Studium beginnen. Deutsch spricht sie nur schlecht. Sie kam nach Erkelenz, um Lützerath zu verteidigen. Das endet für sie mit eineinhalbmonatiger U-Haft und schließlich vor dem Richter.

Verurteilt: Eine Klimaaktivistin aus der Schweiz kassiert eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die das Gericht zur Bewährung aussetzt. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Nach gut vier Stunden Hauptverhandlung verkündet Richter Ulrich Scheepers das Urteil: Ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am 11. Januar stehen Bereitschaftspolizisten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Kölner Polizei einige Meter vor einer Gruppe mit 50 Aktivisten, die sich in Lützerath hinter Barrikaden verschanzen. Die BFE existiert in Nordhrein-Westfalen erst seit einigen Jahren. Die Beamten sind stärker spezialisiert als die von normalen Einsatzhundertschaften. Und sie sind bekannt dafür, durchaus zupackend zu arbeiten. Aber an diesem nassen Januarmorgen sind es die Aktivisten, die angreifen.

Im Saal A32 des Amtsgerichts sind am Mittwoch wackelnde Videoaufnahmen zu sehen, mit denen die Polizei ihren Einsatz dokumentiert hat. Man sieht Polizisten in voller Kampfmontur zwischen Holzbarrikaden, Pflastersteintürmen, in den Asphalt einbetonierten T-Trägern und angehäuften Dachziegeln. Die Beamten rücken vor, bis zum Hof, der einmal Eckardt Heukamp gehörte. Man hört Kommandos: „Wir gehen vor!“ Und Warnungen: „Steinbewurf!“ Dann fliegt eine Rauchbombe, orange-grüner Rauch vernebelt die Sicht.

Ein 30-jähriger BFE-Polizist wird von einem mehr als faustgroßen Pflasterstein am Bauch getroffen. Er sagt vor Gericht, dass die Aktivistin mit den roten Handschuhen geworfen hat. Die Handschuhe und eine Brille mit roten Gläsern sind ein Alleinstellungsmerkmal. Fast alle anderen Aktivisten tragen ausschließlich schwarze Kleidung oder weiße Maleranzüge. Vermummt sind sie sowieso alle. Aber die Polizisten merken sich die roten Handschuhe.

Das nächste Video zeigt, wie die Polizeieinheit mit Feuerwerkskörpern beschossen wird. Ein Aktivist habe sich eine ganze Feuerwerksbatterie auf die Schulter genommen und auf die Polizisten gezielt, sagt ein 28-jähriger Polizist der Einheit. Als seine Gruppe bis zum Ende des Dorfes, bis zur „letzten Barrikade“, vorrückt, sehen die Beamten wieder die Aktivistin mit den roten Handschuhen. Darin hält sie eine Flasche, es schaut etwas heraus, die Aktivistin zündelt daran herum. Als die Polizei losrennt, richtet sich die Aktivistin auf und wirft. Der Molotowcocktail zerschellt eineinhalb Meter neben dem Polizisten auf dem Boden. „Ich musste zur Seite springen, um nicht getroffen zu werden“, sagt er. Der Molotowcocktail zündet. Flammen schlagen in die Höhe.

In seiner mündlichen Urteilsbegründung sagt Richter Scheepers, dass das schon eine erhebliche Straftat war. „Wer einen Molotowcocktail auf Personen wirft, der nimmt dabei in Kauf, dass es zu ernsthaften Verletzungen kommt. Sobald die Flasche die Hand verlassen hat, ist das nur noch eingeschränkt kontrollierbar“, sagt Scheepers. Die Angeklagte habe also in Kauf genommen Menschen zu verletzten.

Die Aktivistin mit den roten Handschuhen hatten die Beamten länger, wahrscheinlich etwa eine halbe Stunde lang im Visier. Nachdem das Benzin in dem Molotowcocktail in Flammen aufgeht, hört man auf dem Video einen Polizisten: „Holt ihn euch, den will ich haben!“ Vier Polizisten verfolgen die Aktivistin. Darunter sind der 30-jährige Polizist, der von dem Stein getroffen wurde, und der 28-jährige Polizist, der dem Molotowcocktail ausweichen musste. Die Aktivistin schlägt einen Haken in ein Gestrüpp hinein. Dann bekommt der 28-Jährige sie am Bein zu fassen. Das nächste, was die Videoaufnahmen zeigen, sind vier Polizisten, die auf der Aktivistin knien. Man hört, wie Kabelbinder zugezogen werden.

Zwei Drohnenbilder zeigen den Standort des ehemaligen Weilers Lützerath am 19. Januar 2023 (oben) und am 17. April 23 (unten). Der größte Teil des Ortsgebietes ist bereits abgebaggert worden. Vor gut drei Monaten räumten Polizisten die letzten Aktivisten aus dem Braunkohleort Lützerath. Foto: dpa/Henning Kaiser

Das war der wilde Teil der Räumung von Lützerath. Die Polizei hat das Dorf, die besetzten Häuser, die Baumhäuser und Barrikaden tagelang mit in der Spitze 3700 Einsatzkräften an einem einzigen Tag geräumt. Weitgehend verlief der Einsatz friedlich. Viele Aktivisten gingen freiwillig. Aber die Aktivistin mit den roten Handschuhen zählte zum gewalttätigen Teil des Widerstands. Sie wurde gefesselt abgeführt.

Dass die Angeklagte die Taten begangen hat, steht für Richter Scheepers außer Frage. Videos, Fotos, Zeugenaussagen und Ermittlungsakten belegten das zweifelsfrei. Dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird und die Aktivistin somit nicht ins Gefängnis wandert, hat in erster Linie mit ihrem obligatorischen letzten Wort in der Hauptverhandlung zu tun. Darin habe das Gericht so etwas wie Einsicht erkennen können. Das sei ausschlaggebend für die Bewährung gewesen.

