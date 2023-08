Veruntreuung in 145 Fällen : Wie glaubhaft ist das Geständnis von Georg K.?

Am dritten Verhandlungstag gibt sich Georg K. geständig. Auch er sei einem Betrug aufgesessen, sagt er. Das Urteil in dem Prozess fällt am Montag. Foto: MHA/Simone Thelen

Hückelhoven/Mönchengladbach Das Urteil wird erst am Montag gefällt. Aber nach den Plädoyers wird klar: Georg K., ehemaliger Pfarrer und Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven, wird wohl glimpflich davonkommen – obwohl es zunächst nicht danach aussieht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich hatten sich der Staatsanwalt, die beiden Verteidiger und der Richter bereits im Vorfeld geeinigt: Wenn Georg Josef K. ein Geständnis ablegt, stellt man ihm ein Strafmaß zwischen vier Monaten und zwei Jahren zur Bewährung in Aussicht. So sollte es am dritten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Mönchengladbach gehandhabt werden, nachdem alle Prozessbeteiligten sämtliche Unterlagen im Selbstleseverfahren studiert hatten. Eine schriftliche Einlassung, verlesen vom Angeklagten, der frühere Pfarrer und Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven Georg K., gibt es dann auch. Allerdings – so richtig gefällt sie Richter und Staatsanwalt zunächst nicht. „Ich stelle in Frage, ob Ihr Geständnis tatsächlich glaubhaft ist“, sagt Richter Carsten Conrad dann auch an den Angeklagten gerichtet. „Somit kann ich auch nicht gewährleisten, dass ich mich an das vorab vereinbarte Strafmaß halten kann.“

Georg K werden laut Anklageschrift gewerbsmäßige Geldwäsche und gewerbsmäßige Untreue in 145 Fällen vorgeworfen. Er soll das Konto der Gemeinde dafür genutzt haben, Geld, das aus verschiedenen Betrugsmaschen stammte, an eine kriminelle Bande zu überweisen. Die einzelnen Überweisungsbeträge waren klein – zwischen 40 und knapp über 2000 Euro – insgesamt sei der Gemeinde jedoch ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Schon vor seiner Amtszeit in Hückelhoven war Pfarrer K. wegen vier Fällen von Geldwäsche vom Amtsgericht Erkelenz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nachdem in Hückelhoven erneut Vorwürfe laut wurden, bat er Aachens Bischof Helmut Dieser darum, ihn zu entpflichten. Danach begannen gegen ihn die polizeilichen Ermittlungen. Zwischenzeitlich saß K. außerdem für einige Monate in Belgien in Haft, verurteilt wegen bandenmäßigen Heroinhandels.

In seinem Geständnis liest Georg K. – flüssig, betont und einer Predigt nicht unähnlich – seine Sicht der Dinge vor. Er sei dazu bereit, die Verantwortung für die Geschehnisse zu übernehmen, und er entschuldige sich bei jenen, denen durch seine Taten Leid entstanden sei. Allerdings habe er stets nur Gutes im Sinn gehabt. Konkret erklärt er, ein nigerianischer Priester habe ihn um Spenden für verschiedene Hilfsprojekte gebeten und als Referenz den Bischof aus Dschibuti angeführt, den Georg K. persönlich kennt. „Ich habe dies nicht ausreichend hinterfragt und kontrolliert, und dies aus einer Mischung aus Naivität und unüberlegten Handelns heraus“, so Georg K.. Das Konto der Gemeinde habe er nur für die Vorgänge in Anspruch genommen, da er von seinem privaten Konto aus keine Überweisungen ins Ausland hätte tätigen können.

Das Geld, das K. dem vermeintlichen nigerianischen Priester schickte, habe er zunächst von seinem privaten Konto an die Gemeinde gezahlt und dann weiter überwiesen. Auch eine Spende von 40.000 Euro eines anderen Hückelhovener Priesters habe er auf diese Weise eingesetzt. Dann aber habe er den Überblick über die Zahlungen verloren – aber trotzdem weitergemacht. „Ich stand unter hohem Druck und war überfordert. Darum habe ich alles verdrängt“, schließt K.. Heute führe er diesen Fehler auf die Folgen eines Psychotraumas aus seiner Zeit als Militärseelsorger zurück, bis heute habe er unter wiederkehrenden Panikattacken zu leiden.

Der Fall des früheren Hückelhovener Pfarrers Georg K. ist kein alltäglicher für das Amtsgericht Mönchengladbach. Foto: MHA/Simone Thelen

Richter Carsten Conrad hat Zweifel am Geständnis des Angeklagten. Conrad führt aus den Akten Vorgänge an, aus denen hervorgeht, dass K. möglicherweise selbst Opfer einer Scamming-Betrugsmasche geworden sei. Laut Beweislage deute einiges darauf hin, dass er ein Versprechen für bare Münze gehalten hatte, dass ihm eine große Summe von 25,5 Millionen Euro überwiesen werde, wenn er ein Zehntel des Betrages vorab überweise. Georg K. habe Schulden gehabt und darin möglicherweise einen Ausweg gesehen. K. bestreitet dies zunächst, doch nutzen er und seine Anwälte das Angebot des Richters, sich noch einmal zu beraten und das Geständnis anzupassen: Nach einer Unterbrechung gibt K. schließlich mit einem tiefen Seufzen zu, dass er privat in finanzielle Not geraten und einem Betrug aufgesessen sei. Die Gelder der Gemeinde habe er dazu wissentlich verwendet. Allerdings sei es ihm peinlich, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein, darum habe er es zunächst auch nicht zugeben wollen.

Mit dieser Version scheinen Richter und Staatsanwaltschaft besser leben zu können. Zunächst wird Georg K. noch um einige Ausführungen zu seiner persönlichen Vergangenheit gebeten. Bei der Schilderung seiner Erlebnisse als Militärpfarrer, unter anderem im Einsatz in Somalia – bricht dem Pfarrer die Stimme und er kämpft mit den Tränen: „Es ist bis heute so, dass ich wegbreche, wenn ich das Gefühl habe, bedroht zu werden oder alleingelassen zu sein. Das weiß ich aber erst heute. Damals war mir das noch nicht bewusst. Aber ich saß auf einem brodelnden Vulkan.“

Der dritte Verhandlungstag zieht sich vom frühen Morgen bis in den Nachmittag. Neun Zeugen wurden dabei gar nicht mehr gehört. Foto: MHA/Simone Thelen

Anschließend werden zwei Zeuginnen – von insgesamt elf an diesem Tag geladenen Zeugen – gehört, eine Mitarbeiterin der Gemeinde, die die Unregelmäßigkeiten in der Kontoführung entdeckt hatte, und eine Mitarbeiterin der inneren Revision des Bistums Aachen, die geholfen hatte, die Unregelmäßigkeiten aufzuklären. Die Zeuginnen bestätigen die Aussagen von Georg K. weitestgehend, und es wird noch eine weitere Dimension klar: Hätte sich die Kirchengemeinde an die Vorgaben des Bistums Aachen gehalten, wäre die Untreue von Georg K. wohl gar nicht erst möglich gewesen. Die Gemeinde hatte dem Pfarrer nämlich die Einzelverfügungsgewalt über das Konto eingerichtet, was aber nicht den Regeln des Bistums entspreche, das ein Vier-Augen-Prinzip vorschreibe, so die zweite Zeugin in ihrer Aussage.

Diesen Umstand führt Staatsanwalt Hoch auch anschließend in seinem Plädoyer als strafmildernd an. Der Vorwurf der gewerbsmäßigen Geldwäsche ist in zwischenzeitlichen Gesprächen der Beteiligten aus der Anklageschrift gestrichen worden, ebenso wird der Haftbefehl gegen Georg K., der seit sechs Monaten in der JVA Willich in Untersuchungshaft sitzt, ausgesetzt werden, wenn er sich dreimal wöchentlich bei der Polizei meldet und allen Ladungen von Gericht oder Polizei Folge leistet. Für die gewerbsmäßige Untreue in 145 Fällen fordert der Staatsanwalt unter Berücksichtigung aller Fakten eine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten, die Zeit der U-Haft soll angerechnet werden.