Trümmer fliegen meterweit : Geldautomat in Wegberg gesprengt

Meterweit auf die Straße geflogene Trümmer: Der Geldautomat in der Bahnhofstraße wurde völlig zerstört. Foto: Uwe Heldens

Wegberg Erneut haben Geldautomatensprenger in unserer Region zugeschlagen. In der Nacht zum Dienstag zerstörten sie in Wegberg einen Automaten. In derselben Straße war erst im August eine andere Bank betroffen gewesen.