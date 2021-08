Gebäude stark beschädigt : Geldautomat in Wegberg gesprengt

Auch in der Region werden Geldautomaten Immer wieder Ziel von Sprengungen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Wegberg In der Nacht auf Donnerstag ist in Wegberg ein Geldautomat gesprengt worden. Ob Geld fehlt, war am Morgen noch ungeklärt. Klar ist aber: Der Schaden an Bankfiliale und Wohnhaus ist groß.