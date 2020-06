Sprengung gescheitert : Geldautomat in Selfkant bleibt verhältnissmäßig unversehrt

Die Spurensicherung macht am Tatort ihre Arbeit. Foto: CUH

Selfkant-Tüddern Eine Geldautomatensprengung in Selfkant ist in der Nacht zum Donnerstag missglückt. Drei Männer hatten sich nach Zeugenaussagen gegen 2.30 Uhr Zutritt in eine Bank verschafft, waren aber ohne Erfolg wieder geflohen.

Die Täter hatten die Tür zu einer Bank in der Tüdderner Neustraße aufgehebelt und sich mit einem Schlauch am Geldautomaten zu schaffen gemacht.

Doch ohne ihr Werk vollrichten zu können, stahlen sich die mutmaßlichen Bankräuber wieder davon. In einem bereitstehenden weißen Mercedes, der als Fluchtwagen von einem vierten Kriminellen gefahren wurde, flohen die Unbekannten in Richtung der B56.

Wovon die Räuber abgelenkt wurden und warum sie unverrichteter Dinge flohen, war nach ersten Ermittlungen unklar. Am Automaten entstand nur ein kleiner Sachschaden, Geld wurde nicht erbeutet.

(chkr)