Massive Schäden am Gebäude : Geldautomat in Erkelenz-Gerderath gesprengt

Und wieder bleiben nur Trümmer: Die Täter flohen vom Tatort. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul

Erkelenz Die Serie in der Region nimmt kein Ende: Erneute haben Täter einen Geldautomaten gesprengt. Diesmal in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag in Erkelenz.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist es in der Region erneut zu einer Attacke auf einen Geldautomaten gekommen. Diesmal in Erkelenz-Gerderath.

Ein lauter Knall schreckte die Anwohner der Lauerstraße in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag gegen 3.30 Uhr aus den Betten auf. Der Geldautomat eines Geldinstitutes war das Ziel noch unbekannter Täter. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer, den Geldautomaten gesprengt haben. Zeugen beobachteten drei männliche Personen, die mit einem schnellen Pkw in Richtung Erkelenz flüchteten. Derzeit sei noch nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeuten konnten.

Im entsprechenden Gebäudebereich kam es zu massiven Sachschäden, hieß es von der Polizei. Kriminalitätstechniker sicherten umfangreiche Spuren am Tatort. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Noch im Laufe des Tages soll geklärt werden, ob das Haus weiter bewohnbar ist. Statiker sollen hinzugerufen werden, was am zweiten Weihnachtstag gar nicht so einfach ist, wie es hieß.

Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen, deren Personalien bislang nicht aufgenommen wurden, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 / 920-0.

In einer ersten Fassung des Textes war von Erkelenz-Kückhoven die Rede. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

(red/pol)