Briefmarke aus Heinsberg : Geht Amelies Bild als Briefmarke um die Welt?

Mit diesem Bild hat sich die 14-jährige Amelie aus Hückelhoven beim Mal-Wettbewerb der Deutschen Post beworben. Foto: Nicola Gottfroh

Kreis Heinsberg Amelie Jeschek hat ein Bild zum Thema Demokratie gezeichnet. Warum das Bild der Hückelhovenerin bald als Briefmarke im Kleinformat um die Welt gehen könnte und wie Sie sie dabei unterstützen können.

Ob Amelie Jeschek bald Post mit ihrer „eigenen“ Briefmarke verschicken wird? „Vielleicht“, sagt die 14-Jährige und grinst. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn ein von der Hückelhovener Gymnasiastin gemaltes Bild könnte bald nicht nur ihre Briefe, sondern Feiertagspost, Liebesbriefe oder auch unbeliebte Rechnungen der Menschen in ganz Deutschland und aller Welt schmücken. Amelie hat an einem Mal-Wettbewerb für junge Künstler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren der Deutschen Post teilgenommen.

„Demokratie“ lautete das Motto. Und weil Amelie nicht nur leidenschaftlich gern malt, sondern sich auch für Politik interessiert, setzte sie sich begeistert an ihren Schreibtisch und malte ein Bild. „Natürlich habe ich vorher sehr lange überlegt, was ich mit meinem Bild ausdrücken möchte, worauf ich Wert lege beim Thema Demokratie und wie ich das in einem Bild verpacke. Gerade in den Sozialen Medien trifft man immer häufiger auf Menschen, die erfüllt sind von Hass. Rassismus nimmt definitiv zu. Menschen, die anders sind, werden zunehmend diskriminiert. Das musste für mich ins Bild hinein“, erklärt die 14-Jährige.

Wettbewerb Prominente Jury Die Schirmherrschaft für diese besondere Briefmarken-Aktion hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen. Partner dieses Wettbewerbs sind unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung, Stiftung Deutsche Jugendmarke, Stiftung Lesen, Democracy International und der Bund Deutscher Philatelisten. Die Jury, die die Vorauswahl der zehn besten Motive von insgesamt rund 900 Einsendungen getroffen hat, besteht unter anderem aus diesen Personen und Institutionen: Neven Subotic (Ex-Profifußballer und Stiftungsleiter der Neven Subotic Stiftung), Katharina Swinka (Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz), Jochen Till (Autor), Florian Sandmann (Vorsitzender Junge Presse e.V.), Katja Hinze (Gründerin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung), Jürgen Vogel (Schauspieler), Marianne Kothé (Abteilungsleiterin Leitung und Kommunikation im Bundesministerium der Finanzen) und der Grafik-Professor Uli Braun (FH Würzburg) als Sachverständiger.

Erst, nachdem sie sich ein Konzept überlegt hatte, packte sie ihre Stifte aus und begann das Malen. Rund drei Tage hat sie am Schreibtisch verbracht, bis sie das Bild fertiggestellt hatte. Was sie zu Papier brachte, kann sich sehen lassen. Ihr Werk zeigt Menschen verschiedener Herkunft, die auf einen Horizont aus Regenbogenfarben blicken, also auf die Farben, die als Symbol für die LGBTQ-Szene stehen. „Mir ist es wichtig, dass jeder Mensch unabhängig von seinem Alter, seiner Herkunft oder seiner Sexualität ein freies Recht auf seine eigene Meinung hat. Nur so finden wir einen Zusammenhalt für eine gemeinsame bessere Zukunft – genau das will das Bild ausdrücken“, sagt Amelie Jeschek. Die Botschaft scheint angekommen zu sein. Unter mehr als 900 Einsendungen zum Thema „Demokratie" ist ihr Bild von einer Jury in die Top-Ten gewählt worden. Ob sich die 14-Jährige durchsetzen kann und ihr Bild am Ende millionenfach auf Briefmarken gedruckt wird, entscheiden nun die Bürger, die in einem Online-Voting ihren Favoriten aus den besten zehn Bildern wählen.

„Das wäre schon mega. Mein Bild auf einer Briefmarke“, sagt Amelie. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Gymnasiastin mit einem ihrer Bilder einen Preis gewinnt – das erste Mal war sie als Kindergartenkind auf dem Weihnachtsmarkt siegreich. „Dort gab es einen Stand, an dem Kinder eine Weihnachtszeichnung anfertigen konnten. Während ihre Geschwister Karussell fuhren und Zuckerwatte aßen, wollte Amelie malen. Drei Stunden lang pinselte sie an ihrem Bild. Am Ende hat sie den ersten Platz gemacht und ein Playmobil-Schloss gewonnen“, erinnert sich ihre Mutter Astrid Wallraven, die über diese Episode noch immer lachen muss. „Das Malen hat mich schon im Kindergarten begeistert“, sagt Amelie und zuckt mit den Achseln. Ein anderes Mal stand plötzlich ein uniformierter Soldat in der Einfahrt des Familiendomizils und rief „Congratulations Amelie“. „Ich wusste gar nicht, was das nun sollte“, sagt die Mutter. Doch der Soldat klärte die Situation schnell auf: Kurz zuvor hatte die damals Sechsjährige an einem Malwettbewerb der Nato-Airbase teilgenommen und – wen wundert‘s – ebenfalls den Sieg mit nach Hückelhoven genommen.

Ihre große Leidenschaft ist das Malen: Amelie Jeschek. Foto: Nicola Gottfroh

Kreativität scheint der 14-Jährigen in die Wiege gelegt. Ihre Mutter hat bereits ein Kinderbuch veröffentlicht, auch Töpfern ist schon seit Jahren Astrid Wallravens besondere Leidenschaft. Amelies vier Geschwister sind ebenfalls kreativ, unter anderem als Musiker. Malen und Gestalten möchte Amelie auch zu ihrem Beruf machen, denn sie möchte später Modedesignerin werden. „Seit ich acht Jahre alt bin, habe ich diesen Wunsch und seitdem male ich am liebsten neue Klamotten“, sagt sie. Ihr Idol sei der Designer Guido Maria Kretschmer.