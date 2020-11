Kostenpflichtiger Inhalt: Diebstahl aus der Kuckumer Kirche : Gefühl der Unsicherheit im Umsiedlungsort

Gehört bereits dem Tagebaubetreiber, wird aber noch von der Erkelenzer Gemeinde Christkönig als Filialkirche genutzt: Aus der Kuckumer Kirche wurden sakrale Gegenstände gestohlen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz-Kuckum „Goldene Kelche gestohlen“ meldeten bundesweite Nachrichtenmagazine online unter Berufung auf die Deutsche Presseagentur (dpa). Was einen Kunstraub internationalen Ausmaßes vermuten lässt, entpuppt sich als leider alltägliches Phänomen in den Ortschaften des rheinischen Reviers, die vom Tagebau betroffen sind und sich in der Phase der Umsiedlung und damit auch der Auflösung befinden.