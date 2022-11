Gerüchte um Kreißsaalschließung : Geburtshilfe am Heinsberger Krankenhaus bleibt geöffnet

Die Geburtshilfestation bleibt am Heinsberger Krankenhaus außer an den Wochenenden weiterhin geöffnet. Ab nächstem Jahr soll dann wieder eine Versorgung an allen Tagen rund um die Uhr möglich sein. Foto: dpa/Uli Deck

Heinsberg Die Gerüchte sorgen bei Hausärzten und werdenden Müttern gleichermaßen für Unruhe und Besorgnis. Ist die Geburtshilfestation am Heinsberger Krankenhaus denn nun geschlossen oder nicht? Das Krankenhaus spricht Klartext.

„Wie Sie wissen, mussten wir unseren Kreißsaal in der Vergangenheit das eine oder andere Mal wegen akuter Personalengpässe am Wochenende abmelden“, erklären Dr. Uwe Käschel, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Heinsberger Krankenhaus, sowie Geschäftsführer Heinz-Gerd Schröders in einem gemeinsamen Schreiben an niedergelassene Ärzte der Region.

Entgegen den anders lautenden Gerüchten, sei der Kreißsaal am Heinsberger Krankenhaus „bis auf weiteres besetzt“, erklären Käschel und Schröders. Davon ausgenommen sei die Zeit an den Wochenenden zwischen samstags 6 Uhr und montags 6 Uhr. „Sollten sich an dieser Regelung Änderungen durch erneute Personalengpässe ergeben, informieren wir Sie zeitnah“, heißt es in dem Schreiben an die Ärzteschaft. Und weiter: „Geburtsplanungen der von ihnen überwiesenen Patientinnen finden ebenso weiterhin statt, inklusive der Festlegung von geplanten Kaiserschnitten.“ Bei Notfallindikationen im Zusammenhang mit bevorstehenden Geburten sollen die Betroffenen die Geburtsklinik des Hermann-Josef-Krankenhauses in Erkelenz aufsuchen, die bereits über den Sachstand informiert ist.