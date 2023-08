Neues Heizungsgesetz : Heinsberger Heizungsbauer rechnet vor: Wärmepumpe für 75 Euro im Monat

Aus für Öl- und Gasheizungen: Jürgen Hohnen aus Heinsberg erklärt, wie die neue, nachhaltige Heizung trotzdem bezahlbar wird. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Heinsberg Das neue Gesetz hat viele Hauseigentümer verunsichert. Heizungsbauer Jürgen Hohnen kann viele Ängste nehmen. Vor allem wegen der neuen Fördermöglichkeiten. Kritikpunkte sieht er trotzdem.

Alle waren sie verunsichert. Die Verbraucher, die Handwerksbetriebe und auch die Herstellerfirmen. Das neue Heizungsgesetz schien in ein Chaos abzudriften. Das Aus für die klassische Gas- oder Ölheizung ab 2024 befeuerte die Angst der Menschen, sich eine neue Heizung bald nicht mehr leisten zu können. Der Heinsberger Heizungsbauer Jürgen Hohnen sagt jedoch, dass diese Sorgen nicht mehr begründet seien. Bei dem, was da ab Januar nächsten Jahres kommen soll, hat Hohnen nun den Durchblick. Und er kann seinen Kunden viele Sorgen nehmen.

Klar ist, dass ab Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das heißt: Die einfache Öl- oder Gasheizung steht vor dem Aus. Öl und Gas können höchstens noch in Kombination mit Erneuerbaren eingebaut werden. Das heißt aber auch, dass im laufenden Jahr noch Gas- und Ölheizungen eingebaut werden dürfen. Also schnell noch handeln und eine klassische Gasheizung einbauen? „Ich würde nicht dazu raten, weil es für mich nicht nachhaltig ist“, sagt Hohnen.

Nachhaltigkeit ist Jürgen Hohnen, der sich mit seinem 44 Mitarbeiter großen Betrieb auf die Heizungssanierung und den Austausch von bestehenden Anlagen spezialisiert hat, sehr wichtig. Eine neue Anlage müsse „nachhaltig und wirtschaftlich“ sein, sagt Hohnen. Dann habe der Verbraucher auch etwas von seiner Investition. So hat Hohnen bereits mehr als 530 Pelletheizungen und rund 450 Wärmepumpen installiert.

Die Investition schreckt manchen Hauseigentümer trotzdem, denn Wärmepumpen und Pelletheizungen sind teuer. Aber mittlerweile sei klar, dass das neue Heizungsgesetz von einer Förderkulisse begleitet werde, sagt Hohnen. Da seien zwar noch nicht alle Details geklärt, aber die groben Züge seien schon bekannt, sagt er. Demnach könnten Hauseigentümer je nach Einkommen mit einer Förderung von 50 oder 70 Prozent rechnen. Zusätzlich seien noch KfW-Kredite mit einem Zinssatz von unter einem Prozent geplant, sagt Hohnen.

Natürlich kommt es immer auf den Zustand des Hauses an, in dem die neue Heizung eingebaut werden soll. Aber modellhaft hat Hohnen die ganze Sache schon mal durchgerechnet. Bei einem normalen Haus, für das die alte Heizung 2000 Liter Öl pro Jahr braucht, koste eine neue Wärmepumpe 25.000 bis 27.000 Euro. Wenn man noch einmal in neue Heizkörper investieren müsse, lande man am Ende vielleicht zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Wer weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen habe, könne dann eine Förderung mit 70 Prozent bekommen. Für diesen Hauseigentümer blieben am Ende noch rund 9000 oder 10.000 Euro, die er selbst zahlen müsse. Werden die dann noch über die KfW finanziert, koste die neue Anlage Hohnens Rechnung zufolge 75 Euro im Monat.

Damit fühlt Hohnen sich jetzt gut informiert, um seine Kunden für die Zukunft zu beraten. Im September will er in seinem Unternehmen in Heinsberg dazu auch noch einen öffentlichen Vortrag anbieten, um mögliche Unklarheiten auszuräumen. Denn die gebe es noch immer. Die Förder- und Kreditmöglichkeiten seien bei den Hauseigentümern und auch vielen Handwerksbetrieben noch nicht angekommen, sagt Hohnen.

Hohnen schaut zwar positiv in die Zukunft, das Gesetz an sich sieht er trotzdem kritisch. Es sei handwerklich schlecht gemacht und im Grunde gar nicht nötig gewesen. Hätte die Politik den CO₂-Preis, also eine Steuer auf das klimaschädliche Gas, schon früher deutlich angehoben und fossile Brennstoffe damit verteuert, hätte den nachhaltigen Heizsystemen ohnehin Wind unter die Flügel gepustet. Vor allem, wenn es gleichzeitig attraktive Fördermöglichkeiten für nachhaltige Heizsysteme gegeben hätte. „Wir hinken hinter anderen europäischen Ländern her. Wir haben lange billiges russisches Gas bekommen und uns darauf ausgeruht“, sagt Hohnen.

Am Beispiel Wärmepumpe erläutert Hohnen, wie wichtig die politischen Vorgaben für die Hauseigentümer sind. „Bei hohen Strompreisen sind Wärmepumpen nicht so attraktiv“, sagt er. Und wer eine PV-Anlage hat, produziert immer dann am meisten Strom, wenn die Sonne ohnehin scheint und die Heizung nicht läuft. „Warum läuft der Zähler nicht einfach rückwärts, wenn Strom aus der PV-Anlage eingespeist wird?“, fragt Hohnen. Das wäre „die nachvollziehbarste“ Regelung und die Einspeisung im Sommer wäre eine Eins-zu-eins-Ersparnis im Winter. „Die Rahmenbedingungen sind entscheidend für die Akzeptanz“, sagt er.