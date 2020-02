Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeiten stocken : Bahnhof in Baal bleibt ein Sorgenkind

Die Züge rollen wieder, aber abgeschlossen ist der Umbau des Bahnhofs in Baal noch lange nicht. Die Bahn kann aktuell noch nicht sagen, wann die Arbeiten an der Aufzuganlage wieder aufgenommen werden. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Kreis Heinsberg Die Bahn spricht von „technischen Problemen“ beim Bau des Aufzugs am Bahnhof in Baal. Die Bahn kann aber nicht absehen, wann die Arbeiten fortgesetzt werden. In Baal hatte es zuvor schon Probleme wegen einer 15-Zentimeter-Lücke zwischen Bahnsteig und Gleisen gegeben. Der RRX soll planmäßig ab Dezember durch den Kreis Heinsberg rollen.