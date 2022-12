Geld ergaunert : Frau lässt Bargeld von „Heilerin“ segnen – und wird betrogen

Erkelenz Zwei Betrügerinnen haben von einer 59-Jährigen aus Erkelenz Geld ergaunert. Dabei hatte sich eine der beiden Täterinnen als „Heilerin“ ausgegeben.

Wie die Polizei Heinsberg am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat mit der dubiosen Masche am Mittwoch vergangener Woche. Als das Opfer gegen 12 Uhr einen Supermarkt in der Antwerpener Straße verlassen wollte, wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen. Das Gespräch wurde zunächst über belanglose Dinge in russischer Sprache geführt. Die beiden Frauen befanden sich an einem Spielplatz gegenüber des Supermarktes, als eine weitere Frau hinzu kam. Sie gab sich als „Heilerin“ aus und bot der 59-Jährigen an, Bargeld zu weihen. Diese stimmte zu, holte Bargeld und kehrte damit auf den Spielplatz zurück. Während die angebliche Heilerin die vermeintliche Segnung vornahm und ihr Opfer ablenkte, tauschten die Täterinnen das Geld, das in einem Tuch eingewickelt wurde, gegen Papiertücher aus.