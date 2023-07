Auszeichnung : Franziskus-Schule für Deutschen Schulpreis nominiert

Die Franziskus-Schule in Erkelenz könnte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine renommierte Auszeichnung erhalten. Foto: Stefan Klassen

Erkelenz Der Deutsche Schulpreis zeichnet die besten Schulen Deutschlands aus. Unter den 15 Nominierten für 2023 ist auch die Franziskus-Schule aus Erkelenz.

Die Franziskus-Schule in Erkelenz gehört zu den besten Schulen Deutschlands – zumindest wenn man nach dem Deutschen Schulpreis geht. 15 Schulen aus ganz Deutschland sind in der Endrunde, auch die Erkelenzer Grundschule ist nominiert. „Die Nominierung für den Deutschen Schulpreis ist eine wertvolle Anerkennung für unser langjähriges Engagement, unseren Schülerinnen und Schülern optimale Lernbedingungen zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre individuellen Wege zu beschreiten“, freut sich Schulleiterin Hedwig Michalski.

Mit dem Deutschen Schulpreis zeichnen die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung in Zusammenarbeit mit der ARD und der ZEIT Verlagsgruppe jährlich die besten Schulen Deutschlands aus. Bei der Auswahl der Schulen bewertet die 41-köpfige Jury aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Bildungsverwaltung die Qualitätsbereiche „Unterrichtsqualität“, „Leistung“, „Umgang mit Vielfalt“, „Verantwortung“, „Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner“ sowie „Schule als lernende Institution“.

Der Nominierung vorausgegangen ist ein umfassendes Bewerbungsverfahren. Im Februar 2023 wurden zunächst ein 30-seitiges Bewerbungsschreiben und ein zehnminütiger Film über die Schule eingereicht. Nachdem Anfang April festgestanden hatte, dass die Franziskus-Schule unter den Top 20 Schulen liegt – 85 Bewerbungen wurden eingereicht – besuchte die Jury Ende April die Franziskus-Schule und verschaffte sich ein Bild vor Ort. „Kurz vor den Sommerferien, am 19. Juni, haben wir erfahren, dass wir für den Deutschen Schulpreis nominiert sind und im Oktober an der Preisverleihung in Berlin teilnehmen dürfen“, berichtet Hedwig Michalski.