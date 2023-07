Vor dem Schlemmer-Markt : Frank Rosins Weg von der Frittenbude in die Sterneküche

Ein Mann für klare Worte: Frank Rosin bekommt die Goldene Schlemmer-Ente und spricht im Interview über Genuss, gute Gastgeber und Restaurants in Not. Foto: Caroline Seidel/dpa

Interview Wassenberg Frank Rosin ist als Mann der klaren Worte bekannt. In seiner TV-Show „Rosins Restaurants“ spricht er schonungslos über die Probleme von Gastronomen. Jetzt wird er in Wassenberg ausgezeichnet.

Der TV- und Sternekoch Frank Rosin wird am Donnerstag auf dem Schlemmer-Markt in Wassenberg mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet. Der Ehrenpreis wird von der Stadt Wassenberg und dem Medienhaus Aachen seit 1997 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Ess- und Trinkkultur verdient gemacht haben. Frank Rosin wird nicht nur für seine Kochkunst, sondern auch für sein soziales Engagement geehrt. Die Fernsehzuschauer kennen ihn besonders als einen Mann der markigen Worte.

Herr Rosin, Sie werden am Donnerstag mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet. Was löst es bei Ihnen aus, so einen Preis zu bekommen?

Frank Rosin: Ich freue mich darüber sehr. Es zeigt mir, dass es Zuspruch gibt für das, was ich mache. Das macht mich stolz.

Die Goldene Schlemmer-Ente wird seit 1997 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Ess- und Trinkkultur verdient gemacht haben. Zum Beispiel an Prominente wie Reiner Calmund, Uschi Glas und Henning Krautmacher oder bekannte Köche wie Eckart Witzigmann, Johann Lafer oder zuletzt Björn Freitag …

Rosin: … natürlich macht es mich stolz, dass ich dazugehöre. Das sind tolle Kollegen, bei denen ich mich gerne einreihe. Ich bin aber vor allem stolz darauf, dass es in der Öffentlichkeit und bei Genießern eine Wahrnehmung für meine Arbeit gibt. Denn Rosin ist mehr als ein Restaurant. Dazu gehören auch eine Weinlinie und die Marke „Green Rosin“, mit der wir viele Menschen mit veganen und vegetarischen Lebensmitteln versorgen.

Sie haben sich in der Welt der Gastronomie einen Namen gemacht. War immer schon klar, dass Sie mal professionell kochen würden?

Rosin: Ich bin sehr früh damit in Berührung gekommen. Mein Vater war Großhändler für Imbissbudenartikel. Also Pommes, Mayo, Ketchup, Bratwürstchen. Schon mit neun oder zehn Jahren habe ich in seinem Geschäft mitgeholfen. Ich habe extrem früh in die Gastronomie und das Handelswesen hineinschnuppern können. Und es macht mir Spaß, Menschen eine gute Zeit zu bereiten. Ich bin nicht in erster Linie Koch wegen des Kochens geworden, sondern vor allem um Gastgeber zu sein. Gastgeber zu sein, ist etwas Hinreißendes.

Ein Treffpunkt für Genießer: Der Schlemmer-Markt in Wassenberg bietet Erlesenes aus Küche und Keller. Foto: Jürgen Laaser

Ihr Vater hatte den Großhandel für Imbissbudenbedarf, Ihre Mutter hatte eine Pommesbude. Aber der Weg von der Frittenbude zum Sternerestaurant ist ja noch weit. Warum haben Sie diesen Weg eingeschlagen?

Rosin: Ich bin diesen Weg nicht bewusst gegangen. Ich war ja zunächst auf hoher See als Koch auf der Sea Cloud und habe dann in Laguna Beach in Kalifornien gearbeitet. Anfang der 1990er Jahre sagte meine Mutter zu mir: „Junge, hier ist eine Gaststätte frei, willst du das nicht machen?“

Das war die Gaststätte in Dorsten, in der Sie heute Ihr Sternerestaurant betreiben.

Rosin: Ich habe da einfach mal angefangen. Einer meiner Lieferanten hat das Kreative in mir gesehen. Er verstand etwas davon, denn er war einer der letzten Joseph-Beuys-Schüler in Düsseldorf. Mein Vater war eigentlich Bildhauer und Steinmetz, meine Großmutter professionelle Schneiderin. Und ich habe gemerkt, dass ich die Kreativität in meiner DNA habe. Ich habe dann extrem kreativ gearbeitet. Und der Michelin-Stern im eigenen Restaurant, das ist in der Branche das Größte.

Der Guide Michelin ist immer noch die Bibel für die Gastronomie.

Rosin: Ja, das ist er. Neben dem kreativen Kochen muss ein Gastronom aber natürlich auch immer die Wirtschaftlichkeit seines Restaurants im Blick haben. Denn nur ein volles Restaurant ernährt am Ende auch den Betreiber und sein Team.

Bevor Sie Ihre Kreativität in der Küche ausgelebt haben, spielte die Musik eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Hätten Sie sich auch vorstellen können, in diese Richtung zu gehen?

Rosin: Ich wäre damals zunächst viel lieber Musiker als Koch geworden. Fünf Leute stehen zusammen auf einer Bühne und das ergibt eine Harmonie – das hat mich unheimlich gepackt. Heute ist die Musik mein Hobby und ein Ausgleich zu meinem Beruf.

Sie haben trotzdem einen Weg auf die Bühne gefunden, indem Sie zum Fernsehen gegangen sind. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Rosin: Als ich 1991 mein Restaurant eröffnet habe, habe ich mich an einen Satz meines Vaters erinnert. Der hat gesagt: „Was du nicht verkaufen kannst, das taugt nichts.“ Ich wollte über das Essen reden und mich vermarkten. Das war ein klarer Plan. Und das hat funktioniert. Meine Kabel1-Sendung „Rosins Restaurants“ läuft jetzt seit 14 Jahren. Daneben gibt es noch einige weitere Formate, bei denen ich zu sehen bin.

Warum hat Ihre Sendung „Rosins Restaurants“, in der Sie Gastronomen coachen, so großen Erfolg?

Rosin: „Rosins Restaurants“ ist eine Begegnung mit der Realität. Wenn ich dort etwas sehe, spreche ich das aus, was die Zuschauer denken. Ich treffe oft auf Unzulänglichkeiten und mangelnde Fachkompetenz meiner Kollegen. Solange es bei der Ausbildung keine Fortschritte gibt, wird sich das auch nicht ändern – vor allem auch wegen der fortschreitenden Digitalisierung der Gastronomie.

Sie sprechen die Probleme ehrlich und direkt an, manche sagen auch, Sie sind hart oder gemein. Warum nehmen Sie kein Blatt vor den Mund?

Rosin: Ich bin eben direkt. Manche verwechseln ein ehrliches Feedback mit einer Beleidigung. Ich sage den Menschen, in welchem Zustand sie sich befinden. Das tut ihnen weh. Aber es muss sein, um etwas zu ändern und bewegen. Denn wenn ich komme, sind die Menschen fertig. Wenn die Menschen mit ihrem Restaurant Geldprobleme haben, dann haben sie meist auch private und oft auch gesundheitliche und psychische Problem. Es dreht sich eben am Ende alles ums Geld.

Und Sie sagen, die Köche schlittern in diese Probleme, weil sie sich unternehmerisch schlecht weiterbilden.

Rosin: Die Leute müssen sich um ihre Bildung kümmern. Das fängt bei der Ausbildung an. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, aber in der Gastronomie haben wir ein Bildungsproblem.

Trotzdem gibt es aber sehr viele Gastronomen, die ihren Beruf lieben, erfolgreich sind und zufriedene Gäste haben. Wo liegt der Schlüssel dazu?

Rosin: Der Schlüssel ist Leidenschaft. Ich kenne Kollegen, die ich als Gastronomen liebe. Zum Beispiel Alexander Kumptner, Tim Raue, Alexander Hermann oder Ali Güngörmüş. Diese Leute leben für ihren Job.

Sie sind nicht nur als erfolgreicher Unternehmer in der Gastronomie bekannt, sondern auch für Ihr soziales Gewissen. Sie engagieren sich mit „Rosinchen for Kids“. Warum ist Ihnen das wichtig?

Rosin: Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich habe in meinem Leben Glück gehabt. Glück, dass ich in Deutschland geboren bin, dass ich gesund bin und dass ich mit meinen Eltern bis zum Tod verbunden war. Davon gebe ich etwas zurück. Das zeigt sich auch in meinem Restaurant. Ich habe Mitarbeiter, die seit 26 Jahren bei mir sind, das ist in der Gastronomie sehr selten. Darauf und auf meine Stiftung „Rosinchen for Kids“ bin ich wahnsinnig stolz.

Was machen Sie konkret bei „Rosinchen for Kids“?

Rosin: Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Mir ist nicht so wichtig, darüber zu reden. Mir ist wichtig, etwas zu tun. Wir haben zum Beispiel die Samuel Koch-Stiftung unterstützt, die sich um Menschen kümmert, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wir unterstützen auch eine Förderschule im Münsterland und kooperieren mit der Manuel-Neuer-Stiftung und der Til-Schweiger-Foundation.

Der Schlemmer-Markt Vier Tage voller Genuss Die Öffnungszeiten des Schlemmer-Marktes auf dem Roßtorplatz in Wassenberg sind: Donnerstag, 3. August, 18 bis 24 Uhr; Freitag, 4. August, 18 bis 24 Uhr; Samstag, 5. August, 17 bis 24 Uhr; Sonntag, 6. August, 12 bis 19 Uhr. www.SchlemmermarktWassenberg.de

Sie sind viel unterwegs, haben viele Drehtage fürs Fernsehen – kommen Sie überhaupt noch dazu, zu Hause selbst zu kochen?