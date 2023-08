Ausgezeichneter TV-Koch : Frank Rosin hat die Goldene Schlemmer-Ente

Wassenberg Frank Rosin steht für klare Kante. Er wählt eine deutliche Sprache, wenn er etwas zu sagen hat. Auf dem Schlemmer-Markt in Wassenberg wurde er am Donnerstagabend für seine Kochkunst und sein soziales Engagement geehrt.

TV- und Sternekoch Frank Rosin ist am Donnerstagabend in Wassenberg mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet worden. Rosin nahm den Ehrenpreis von der Stadt Wassenberg und dem Medienhaus Aachen voller Stolz in Empfang und erntete auch gleich noch einen warmen Applaus der vielen Zuschauer auf dem Roßtorplatz.

Frank Rosin, 56 Jahre, gilt als einer der bekanntesten Köche in Deutschland, er ist Inhaber des Restaurants „Rosin“ in Dorsten, das einen Michelin-Stern hat, Autor zahlreicher Kochbücher und immer wieder in Fernsehsendungen zu sehen. Die meisten Zuschauer verbinden mit ihm wohl das Kabel1-Format „Rosins Restaurants“, in dem Rosin Gastronomen coacht und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. „,Rosins Restaurants‘ ist eine Begegnung mit der Realität. Wenn ich dort etwas sehe, spreche ich das aus, was die Zuschauer denken. Ich treffe oft auf Unzulänglichkeiten und mangelnde Fachkompetenz meiner Kollegen“, sagt Rosin. Er spreche Mängel deutlich an, damit sich etwas ändert.