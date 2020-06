Evakuierung läuft : Fliegerbombe in Hilfarth gefunden

Hückelhoven-Hilfarth Im Hückelhovener Ortsteil Hilfarth ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte die Bombe bei Untersuchungen des Neubaugebietes „Zum Feldchen“ gefunden. Eine Evakuierung läuft.

Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt sollen dafür sorgen, dass sich niemand mehr in der Umgebung der Bombe aufhält. Die Stadtverwaltung hat in der Mehrzweckhalle an der Uhlandstraße in Hückelhoven eine Notunterkunft eingerichtet – „für den Fall, dass die Betroffenen nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen“, sagte Loogen. Die Schule und die Kindertagesstätte in Hilfarth sollen die Kinder, die im betroffenen Gebiet wohnen, weiter betreuen, bis sie zurück in ihre Häuser können.