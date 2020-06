Bewohner können zurück ins Haus : Fliegerbombe in Hilfarth entschärft

Hückelhoven-Hilfarth Im Hückelhovener Ortsteil Hilfarth war am Mittwoch eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bewohner wurden zeitweise evakuiert, am frühen Nachmittag war die Bombe schon entschärft.

Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt sorgten dafür, dass sich niemand mehr in der Umgebung der Bombe aufhält. Die Stadtverwaltung hatte in der Mehrzweckhalle an der Uhlandstraße in Hückelhoven eine Notunterkunft eingerichtet – „für den Fall, dass die Betroffenen nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen“, sagte Loogen.