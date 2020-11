Großbrand in Hückelhoven: Firmenhalle steht in Flammen

Ein Großbrand in der Produktionshalle eines Herstellers von Zeltplanen bescherte der Hückelhovener Feuerwehr einen Großeinsatz am Dienstagabend. Foto: MHA/Marie Eckert

Hückelhoven Bei einem Großbrand auf dem Gelände eines Herstellers von Zeltplanen in Hückelhoven hat es am Mittwochabend offenbar erheblichen Schaden gegeben. Rund 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Das Feuer in der Produktionshalle des Unternehmens in der Rheinstraße brach gegen 18.18 Uhr aus. Der Betrieb stellt Planen und kunstsstoffbeschichtete Textilien her. In der Halle werden die Kunststoffe hergestellt. Zeitweise schlugen hohe Flammen aus dem Gebäude, ihr Lichtschein und eine große Rauchwolke am abendlichen Himmel wiesen den eintreffenden Rettern den Weg.