Vom 1. FC Düren nach Beeck : Finn Stromberg wünscht sich eine „schöne Geschichte“

Sehr groß und technisch beschlagen: Beecks Finn Stromberg. Foto: Michael Schnieders

Beeck Beecks Flügelspieler ist nach wie vor gut mit den Ex-Kollegen aus Düren befreundet. Ein direktes Duell an diesem Freitag mit einem FCD-Verteidiger könnte besonders interessant werden.

Ein wenig hofft Finn Stromberg schon darauf, dass er und Elias Egouli am Freitag im Waldstadion in der jeweiligen Startelf ihrer Mannschaften stehen werden. „Das wäre ein sehr interessantes Duell“, sagt der meist über links kommende Flügelspieler des Fußball-Regionalligisten FC Wegberg-Beeck. Es wäre ein Duell, das so oder so jedem auffallen dürfte: Schließlich misst der gebürtige Kölner gute 1,94 Meter. Der zuletzt beim 1:1 gegen den 1. FC Köln II rechts eingesetzte Innenverteidiger des 1. FC Düren sogar 2,05 Meter. Da dürften Zweikämpfe nicht nur am Boden spannend zu beobachten sein.

Für Stromberg wäre es aber aus einem anderen Grund ein besonders interessantes Duell: Er und Egouli sind gut befreundet, schreiben sich auch während der Saison regelmäßig Nachrichten. Man kennt sich eben: In der vergangenen Saison spielten beide noch zusammen beim FCD. „Vor allem zu den Jüngeren wie Elias oder Yannik Schlößer habe ich auch weiterhin Kontakt. Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen. Jetzt vor dem direkten Duell haben wir natürlich auch etwas darüber geschrieben. Aber es ist alles weiterhin im freundschaftlichen Rahmen“, sagt der 21-Jährige und lacht dabei.

Die Freundschaft wird logischerweise an diesem Freitag für etwas mehr als 90 Minuten ruhen, wenn der Tabellenneunte den -elften empfängt. „Die 2:3-Niederlage in Überzahl beim 1. FC Bocholt am Samstag war unglücklich. Insgesamt sind wir als Aufsteiger aber nach einer intensiven, aber kurzen Vorbereitung gut in die Saison gestartet. Deswegen wollen wir zu Hause auch gegen Düren punkten“, sagt Stromberg selbstbewusst.

In bislang allen vier Spielen stand der Flügelspieler – meist über links, hin und wieder über rechts – in der Startelf der Beecker, spielte dabei einmal beim Auftaktspiel gegen Fortuna Düsseldorf II durch. Sollte das auch gegen seinen Ex-Verein geschehen, hätte er ein persönliches Ziel bereits erreicht: In der vergangenen Saison kam er beim FCD auf insgesamt 25 Einsätze in der Regionalliga – davon aber nur fünf von Anfang an.

Diese Marke könnte er bereits am Freitag in der noch jungen Saison egalisieren. „In Düren hat es sehr viel Spaß gemacht, ich habe mit vielen gestandenen Leuten zusammengespielt und von ihnen gelernt. Ich wollte aber den nächsten Schritt gehen und mehr Spielzeit bekommen. Beeck erschien mir dafür die richtige Adresse zu sein“, sagt Stromberg, dessen jetziger Coach vor allem die Dynamik seines Schützlings lobt. „Die gilt es, richtig einzusetzen“, sagt Mark Zeh.

Schon in den Jugendmannschaften hatten die Trainer den großgewachsenen gebürtigen Kölner, der mit dem Fußball beim FC Germania Zündorf anfing, auf beiden Flügelpositionen eingesetzt. Wirklich hoch spielte er in ganz jungen Jahren noch nicht; Schwung nahm die Karriere erst ab der Saison 2015/16 nach seinem Wechsel zum SV Deutz auf.

„Da ging es dann von der U17-Bezirksliga hoch bis zur Mittelrheinliga in der Corona-Saison 2020/21. Bis auf die schwierigen Umstände mit der Pandemie war das ein sehr guter Übergang in den Herrenbereich, was auch nicht selbstverständlich ist“, erinnert sich Stromberg. Über die Zwischenstation SV Bergisch Gladbach zog es Stromberg dann in die Region, wo er noch mal eine Liga höher spielen kann. „Ich habe da auch nie ein konkretes Ziel gehabt, in welcher Liga ich antreten möchte. Mir geht es darum, guten Fußball zu spielen und Spaß zu haben. Und wenn das in der Regionalliga ist, passt das für mich“, sagt der 21-Jährige, der neben dem Sport noch Wirtschaftsingenieurwesen in Köln studiert.

Auch damit passt er gut nach Beeck, wo dreimal die Woche abends trainiert wird und sich die Spieler nicht den ganzen Tag nur mit Fußball beschäftigen. „In Düren war es wegen des höheren Trainingsvolumens schon noch mal eine größere Herausforderung, Sport und Studium unter einen Hut zu kriegen“, verrät Stromberg.

Spielerisch habe sich für ihn nach seinem Wechsel hingegen nicht so viel verändert: „Gegen den Ball spielt Beeck etwas defensiver als der FCD, der häufiger und höher presst. Aber das schnelle Umschaltspiel mögen Mark Zeh und auch Boris Schommers, die sich beide sehr viel Zeit für das Analysieren der Gegner nehmen.“