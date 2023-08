Hohenbusch Klassixx : Filmmusik beim Klassikfestival? Passt das?

Erkelenz Star Wars, Love Story, Jurassic Park: Kino-Blockbuster-Melodien stehen bei Hohenbusch Klassixx auf dem Programm. Filmmusik beim Klassikfestival? Ist das überhaupt noch Klassik, Herr Dücker? Fragen an den Erkelenzer Kulturmanager.

Bei der ersten Auflage des Konzertabends im vergangenen Jahr organisierte Dücker eine italienische Nacht mit Arien von großen Komponisten wie Verdi, Puccini, Bizet und Donizetti, die Namen der Sängerinnen und Sänger, die auf der Bühne standen, wurden auch schon in den Programmheften der Opernhäuser der Metropolen der Welt abgedruckt – und das Publikum war begeistert. Direkt nach dem Abschlussakkord gab es die ersten Fragen nach einer Fortsetzung.

Die gibt es jetzt am Samstag, 26. August, auf Haus Hohenbusch. Auf dem Programm steht Filmmusik von Hollywood bis Babelsberg. Aber Kinosound statt Opernarien? Love Story statt Madame Butterfly? Das muss der Kulturmanager erklären. Wie klassisch ist denn das?

Kulturmanager Dücker war zuletzt mit seiner fünfjährigen Tochter in Südtirol im Kino. Der deutsche Film „Lassie“ lief über die Leinwand. Und die Musik? „Es war passende, handwerklich gut gemachte Filmmusik – sprühend bei Verfolgungsfahrten, dynamisch bei entsprechenden Szenen und ebenso spannungsvoll“, sagt Dücker.

Über die Frage, ob klassische Musik und Filmmusik vom Niveau her unterschiedlich sind, kann er nur lächeln. „Alle romantischen Komponisten findet man in Themen und Motiven auch bei guten Filmmusikern wieder, die das auch gar nicht bestreiten“, sagt der studierte Operntenor.

Der Komponist John Williams habe sich zum Beispiel für den Soundtrack von „Star Wars“ bei Richard Wagner bedient, Francis Lai hat sich für die Filmmusik von „Love Story“ von Chopin inspirieren lassen und in „Apocalypse now“ ist der Walkürenritt von Wagner gleich im Original zu hören. „Es gibt so viele Motive und Zusammenhänge zwischen Klassik und Filmmusik auch in der Art von Spannungs- und Affekterzeugung, weil sie sich derselben Techniken bedienen.“ Nicht umsonst spreche man von sinfonischer Filmmusik.