Das Gerüst steht schon am Mittwoch, am Donnerstag soll die LED-Wand aufgebaut werden, auf der am Freitag der erste Film zu sehen ist. Die Kultur-Garten-Geschäftsführer Dominik Mercks (r.) und Michael Frentzen liegen mit den Vorbereitungen für das Erkelenzer Autokino gut in der Zeit. Foto: MHA/Daniel Gerhards