Boos-Fremery-Straße : Feuerwehr rückt wegen Balkonbrand in Oberbruch aus

Feuerwehr rückt wegen Balkonbrand in Oberbruch aus

Update Heinsberg Am Mittwochnachmittag brannte ein Balkon auf der Boos-Fremery-Straße im Heinsberger Stadtteil Oberbruch. Die Feuerwehr hatte das Geschehen schnell im Griff.

„Das sah anfangs nach mehr aus, als es war“, bilanzierte die Leitstelle der Feuerwehr am Nachmittag. Zunächst wurde den Einsatzkräften der Heinsberger Feuerwehr am Mittwochnachmittag ein Brand im dritten Geschoss eines Wohnhauses in der Oberbrucher Boos-Fremery-Straße gemeldet.