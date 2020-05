Brand in Mehrfamilienhaus : Feuerwehr bringt Bewohner mit Drehleiter in Sicherheit

Feuerwehr bringt Bewohner mit Drehleiter in Sicherheit

Brand in Mehrfamilienhaus

Heinsberg Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus sorgt aktuell für einen größeren Feuerwehreinsatz in Heinsberg-Oberbruch. Mehrere Bewohner wurden mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen befreit.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, sind die Kräfte seit etwa 14.50 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße im Einsatz. In dem betroffenen Mehrfamilienhaus, in dem 29 Menschen zu Hause seien, gebe es eine starke Rauchentwicklung. Wo diese genau ihren Ursprung hat, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.