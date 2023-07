Vorbereitung auf die Fußball-Regionalliga : FC Wegberg-Beeck: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

Auftakt mit zehn Neuen: Finn Theißen (hinten v.l.), Finn Stromberg, Ron Meyer, Co Mike Schmalenberg, Takahito Ohno, Alec Vinci, Timo Braun, Edwyn Hope Bate (vorne v.l.), Yannik Hasenbein, Joel Cartus und Francisco San José. Foto: Michael Schnieders

Beeck Regionalliga-Aufsteiger FC Wegberg-Beeck ist mit seiner Kaderplanung noch nicht ganz fertig. Am 15. Juli kommt Bundesligist Borussia Mönchengladbach zum Testspiel ins Waldstadion.

„Ich gehe davon aus, dass wir der Top-Favorit sind und bin verblüfft, dass die Kollegen bei der Trainerumfrage das nicht genauso gesehen haben.“ Friedel Henßen lacht herzhaft und entspannt über seinen eigenen Witz, wohl wissend, dass der FC Wegberg-Beeck einmal mehr als Außenseiter in die neue Saison der Fußball-Regionalliga geht. Einmal mehr, denn zum vierten Mal kommen die Beecker als Aufsteiger und starten in die fünfte Regionalliga-Saison – getreu dem Motto „wir sind gekommen, um zu bleiben“.

Mark Zeh macht weder viele Worte, noch redet er um den heißen Brei: „Klassenerhalt“, sagt der Beecker Coach unmissverständlich auf die Frage nach dem Saisonziel. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, trotzdem rechnen wir uns gute Chancen aus. Wir kennen die Liga, sind ja schon zum vierten Mal dabei.“ Bereits 2015, 2017 und im Corona-Jahr 2020 stiegt der Club aus dem Kreis Heinsberg in die vierthöchste deutsche Spielklasse auf. „Wir haben nach der Saison 2020/21 ja einmal den Klassenerhalt geschafft und wollen das nun auch in einer 18er-Liga bestätigen“, so der 39-Jährige, der das Team im März 2021 übernommen hatte, Ende der vergangenen Saison aber – für ein Jahr – in die Fußball-Mittelrheinliga runter musste.

Den Klassenerhalt zu erreichen, wird schwer. „Umso schwerer, als die anderen Clubs unter Profibedingungen spielen, selbst Rot-Weiß Ahlen hat jetzt umgestellt und den Umbruch vollzogen. Wir sind das einzige Team, das abends nach der Arbeit und nur drei Mal pro Woche trainiert“, wurde für die Beecker schon das Synonym des „kleinen gallischen Dorfs“ herangezogen. Was durchaus zutrifft, denn der Stadtteil von Wegberg, das selbst unter 30.000 Einwohner hat, zählt nur rund 2500 Menschen.

Im Kern ist der Kader des FC Wegberg-Beeck zusammengeblieben, auch wenn die Abgänge des langjährigen Kapitäns Maurice Passage (32) nach elf und des Keepers Stefan Zabel (31) nach zehn Jahren schmerzen. „Ich denke, wir haben gute Zugänge“, ist Zeh zuversichtlich. „Einen Fehleinkauf so wie seinerzeit zum Beispiel Jonathan Benteke, als man mehr auf die Erfahrung geschaut hat, wollen wir nicht mehr machen. Wir wollen den Beecker Weg gehen, wollen Jungs, die jung und hungrig sind und noch etwas erreichen wollen. Ich glaube, in der vergangenen Saison haben wir einen guten Grundstein gelegt.“

Acht externe Zugänge plus zwei junge Akteure aus der eigenen A-Jugend erlebten den Trainingsauftakt am Sonntag im Waldstadion. „Zwei, drei Positionen sind noch zu besetzen“, sagt Henßen, der dabei an einen Links- und einen Rechtsaußen sowie einen Stürmer denkt. Übers Knie brechen wird der 51-Jährige aber nichts. „Wir haben bis zum 31. August Zeit. Vielleicht ist der Kader noch nicht am ersten Spieltag, sondern erst am zweiten oder dritten fertig. Wichtig ist uns, dass wir Jungs finden, die nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich zu uns passen.“ Was in der vergangenen Saison gut gelang. „Ich habe einen guten Eindruck von den Zugängen, ich denke, die passen.“ Aktuell sowie in der kommenden Woche trainieren einige Testspieler mit, „mal sehen, was sich ergibt“.

Über Regionalliga-Erfahrung verfügt bereits der erst 21-jährige Finn Stromberg, der vom Liga-Konkurrenten 1. FC Düren ins Waldstadion wechselt. „Er ist so ein Spieler, der in unser Profil passt. Und ich hoffe, dass er bei uns den nächsten Schritt macht“, freut sich Zeh über die Verpflichtung dieses interessanten Spielers für die Offensive, die den Abgang des 14-fachen Torschützen Dimitrios Touratzidis (KFC Uerdingen) verkraften muss.

„Aber ich erwarte nach der starken letzten Saison auch viel von Marc Kleefisch. Und ich denke, Shpend Hasani wird auch noch mal beweisen wollen, dass er mehr als Mittelrheinliga kann. Er hatte ja auch eine starke Saison gespielt“, setzt Zeh seine Offensive in den Fokus. „Das sind die Jungs, auf die ich offensiv baue, aber natürlich würde uns noch ein weiterer Offensiver gut zu Gesicht stehen. Doch ich bin jetzt schon von meinem Kader überzeugt.“ Die guten Gespräche mit Masahiro Fujiwara hatten letztlich doch zu keinem positiven Ergebnis geführt, der Spieler des FC Hennef hatte sich für Nord-Regionalligist Holstein Kiel II entschieden.

Dass Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg zählen, denken Henßen und Zeh wie auch die meisten anderen Regionalliga-Coaches. „Die beiden sind 1a und 1b“, formuliert Henßen, der dahinter gleich den SV Rödinghausen und Rot-Weiß Oberhausen auf seiner Liste hat. Doch welche Gegner werden auf Augenhöhe mit dem Underdog erwartet? „Da denkt man natürlich immer zuerst an die Mitaufsteiger“, so Henßen, „wobei Paderborn II oder Gütersloh aufgrund der großen Distanz schwer zu beurteilen sind. Paderborn hat wohl eine recht junge Mannschaft mit einigen erfahrenen Akteuren und Gütersloh einige Spieler von Kaan-Marienborn übernommen.“

Was auch täuschen kann, denn vergangene Saison gab es mit Kaan-Marienborn, das sich freiwillig wieder aus der Liga zurückgezogen hat, und dem 1. FC Düren starke Aufsteiger. „Man muss immer mal sehen, welche Mannschaft unten mit reinrutscht, von der man es zuvor nicht erwartet hatte, das ist schwer vorherzusagen“, weiß Beecks Sportlicher Leiter.

Testspiele und ein Turnierauftritt Borussia Mönchengladbach kommt am 15. Juli Zugänge bisher: Finn Stromberg (21, 1. FC Düren), Joel Cartus, Francisco San Jose (beide 20, beide Fort. Köln II), Keeper Ron Meyer (25; Bonner SC), Keeper Yannik Hasenbein (21; VfL Alfter), Takahito Ohno (27; FC Hennef), Timo Braun (25) und Alec Kristofer Vinci (23, beide BCV Glesch-Paffendorf), Bate Hope Edwyn, Finn Theißen (19, beide eigene A-Jugend) Testspiele: Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr bei Bezirksligist Concordia Oidtweiler; am Samstag, 15. Juli, 16 Uhr, Waldstadion, gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach; am Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr, beim Niederrhein-Oberligist SV Straelen; am Sonntag, 23. Juli, 15 Uhr, Waldstadion, gegen Niederrheinliga-Oberligist TSV Meerbusch. Turnierteilnahme am Rurdorfer Sommercup: am Mittwoch, 2. August, gegen Landesligist SV Helpenstein (4. August)

Henßen ist zuversichtlich: „Wir haben viel Qualität in der Mannschaft, aber man weiß ja nie, wie es läuft.“ Und meint damit auch Verletzungssorgen. In der vergangenen Saison war Justin Hoffmanns gleich Ende August mit einem Kreuzbandriss bis zur Schlussphase ausgefallen, Abwehrrecke Sebastian Wilms hatte in den letzten acht Wochen der Saison – neben einigen anderen – mit einem Außenbandriss gefehlt. „So was kann über Erfolg oder Nichterfolg entscheiden.“ Auch in der Schlussphase der erst vor knapp vier Wochen beendeten Mittelrheinliga-Saison hatten die Beecker mit vielen Ausfällen zu kämpfen gehabt und waren „auf der letzten Rille“ eingelaufen.