FC Wegberg-Beeck : „Die Spieler wollen zeigen, dass sie auch in der Regionalliga bestehen können“

Trainer Mark Zeh geht mit seinem Team als Außenseiter in die neue Regionalliga-Saison. Foto: Michael Schnieders

Beeck Der FC Wegberg-Beeck startet am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf II in die neue Regionalliga-Saison. Coach Mark Zeh ist mit der Vorbereitung trotz der Kürze der Zeit recht zufrieden.

Es geht schon wieder los, ist man versucht salopp zu schreiben: Zum vierten Mal meldet sich der FC Wegberg-Beeck in der Fußball-Regionalliga an, geht in seine insgesamt fünfte Saison in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Die Vorbereitung war kurz, erst am 11. Juni hatten die Beecker die Mittelrheinliga-Saison beendet und nach drei Wochen Pause als letzter Regionalligist das Training wieder aufgenommen. Vor dem Auftaktspiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf II sprach Helga Raue mit Beecks Coach Mark Zeh.

Herr Zeh, knapp vier Wochen Vorbereitung – so kurz hat sich kein anderer Club auf die Liga vorbereitet. Hat das gereicht?

Mark Zeh: Natürlich haben wir einen Nachteil, da wir uns nur vier Wochen lang vorbereiten konnten – gerade wir als Außenseiter in dieser Liga. Nach vier Wochen kann man noch nicht ganz fertig sein, aber wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und nun müssen wir eben die ersten ein, zwei Spiele noch nutzen, damit auch die Abstimmung bei 100 Prozent ist.

Welches Resümee würden Sie nach der Vorbereitung ziehen?

Zeh: Ich bin nicht unzufrieden mit der Vorbereitung, auch wenn sie nicht so lang war. Wir sind trotzdem nicht schlecht vorbereitet und wollen gegen Düsseldorf II gewinnen. Wir haben in Beeck eine junge, hungrige Truppe zusammen, die sich sehr darauf freut, wieder in der Regionalliga zu spielen. Und wir freuen uns, dass es am Samstag endlich wieder losgeht.

Sie mussten zwölf Zugänge einbauen und acht Abgänge, darunter der langjährige Kapitän Maurice Passage und der ebenso langjährige Keeper Stefan Zabel, verkraften. Wie ist der Einbau in den verbliebenen Kern gelungen?

Zeh: Wir haben charakterlich gute Jungs dazu bekommen. Und uns auch in Sachen fußballerische Fähigkeiten verbessert bzw. verstärkt. Mit Ron Meyer haben wir auch auf der Torwartposition einen adäquaten Ersatz gefunden. Grundsätzlich sind die Zugänge auch schon gut integriert, müssen sich aber natürlich noch etwas einspielen.

Inwieweit waren die Testspiele aussagekräftig mit Blick auf die neue Spielzeit?

Zeh: Die Testspiele in der Vorbereitung sind immer etwas anderes als die Meisterschaft. Wir hatten mit dem Spiel gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach (1:1) ein absolutes Highlight-Spiel – auch mit einem guten Ergebnis – das eine gewisse Euphorie in der Mannschaft ausgelöst hat. Es gab auch gute Spiele gegen gute Niederrhein-Oberligisten, aber die sind natürlich trotzdem nicht mit Meisterschaftsspielen in der Regionalliga zu vergleichen.

Wie stufen Sie die Liga in dieser Saison ein? Wer ist Favorit, wer wird eher gegen den Abstieg kämpfen?

Zeh: Ich denke, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Im oberen Drittel sehe ich drei, vier Vereine. Alemannia Aachen ist aufgrund der getätigten Investitionen der Favorit, aber ich erwarte auch Rot-Weiß Oberhausen und den Wuppertaler SV oben. Und mein Geheimfavorit ist der SV Rödinghausen, dem mit Simon Engelmann eine brutal gute Verpflichtung gelungen ist. Ich glaube, dass einige Mannschaften eine gute Rolle in dieser Liga spielen können und dass es auch im unteren Bereich sehr eng zugehen wird. Natürlich gelten alle Aufsteiger in die Regionalliga – und damit auch wir – zum Kreis der potenziellen Absteiger.

Wie weit ist die Mannschaft vor dem ersten Spiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf II am Samstag? Was fehlt noch, um bei den 100 Prozent zu sein?

Zeh: Ich glaube körperlich sind wir auf einem guten Level, das hat man schon gegen Mönchengladbach gesehen. In dem Punkt bin ich schon sehr zufrieden. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg, aber natürlich muss man nach nur vier Wochen Vorbereitung noch an der Abstimmung arbeiten.

Und wie stufen Sie Auftaktgegner Fortuna Düsseldorf II ein?

Zeh: Die Düsseldorfer haben natürlich auch eine gewisse Umstrukturierung in ihrem Kader, wie eigentlich alle zweiten Mannschaften jede Saison. Das ist eine junges, talentiertes Team mit guter fußballerischer Qualität und viel Tempo. Einige der jungen Spieler haben die Vorbereitung ja sogar mit der Zweitliga-Mannschaft absolviert. Es wird am Samstag ein Spiel wie immer gegen Zweitvertretungen werden: Wir müssen eklig sein, gut in die Zweikämpfe gehen und dem jungen Gegner den Spaß am Fußball spielen nehmen, dürfen ihn auf keinen Fall ins Rollen kommen lassen.

Wie sieht es personell vor dem Auftakt aus? Wer steht – neben Shpend Hasani nach seiner Gelb-Roten Karte im letzten Saisonspiel – nicht zur Verfügung?

Zeh: Maurice Pluntke, unser neuer Kapitän, ist noch verletzt und muss zum Auftakt passen. Ansonsten sind, Stand jetzt, alle dabei.

Wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen und der Mannschaft, dass Beeck wieder in der Fußball-Regionalliga auflaufen darf?

Zeh: Wenn man in der Mittelrheinliga gut gespielt hat und mit dieser Mannschaft, die im Kern ja zusammengeblieben ist, den Aufstieg geschafft hat, dann freut man sich schon sehr. Alle freuen sich darauf, nach einem Jahr Absenz wieder in der Regionalliga dabei zu sein. Und die Spieler wollen zeigen, dass sie auch in der Regionalliga bestehen können. Die Spielklasse ist eine Riesenherausforderung für uns. Wir werden unser Bestes geben und wollen wieder bestehen.

Der Regionalliga-Kader 2023/24:

Das Beecker Team für die Saison 2023/24: Justin Hoffmanns (hinten von links), Edward Tetteh Ayertey, Timo Braun, Finn Stromberg, Matthias Hülsenbusch, Nils Hühne, Yannik Leersmacher, Sebastian Wilms, Friedel Henßen (Mitte von links), Markus Glasow, Celine Post, Lutz Soggeberg, Francisco San Jose, Alec Kristofer Vinci, Maurice Pluntke, Joel Cartus, Finn Theißen, Takahito Ohno, Thorsten Matt, Mike Schmalenberg, Mark Zeh, Marc Kleefisch vorne von links, Niklas Fensky, Hope Edwyn Bate, Yannik Hasenbein, Ron Meyer, Julio Torrens, Norman Post, Adrijan Behrami. Es fehlen Shpend Hasani und Anton Miozga. Foto: Max Media Solution

Tor: Yannik Hasenbein, Dirk Meier, Ron Meyer

Abwehr: Edward Tetteh Ayertey, Nils Hühne, Mathias Hülsenbusch, Takahito Ohno, Maurice Plunktke, Norman Post

Mittelfeld: Adrijan Behrami, Timo Braun, Joel Cartus, Niklas Fensky, Justin Hoffmanns, Yannik Leersmacher, Francisco San Jose, Finn Theißen, Julio Torrens, Alec Vinci, Sebastian Wilms

Angriff: Shpend Hasani, Edwyn Bate Hope, Marc Kleefisch, Finn Stromberg

Zugänge: Finn Stromberg (1. FC Düren), Timo Braun, Alec Vinci (beide Glesch-Paffendorf), Joel Cartus, Francisco San Jose (beide Fort. Köln II), Edward Tetteh Ayertey (Paderborn II), Takahito Ohno (Hennef), Yannik Hasenbein (Alfter), Ron Meyer (Bonner SC), Edwyn Bate Hope, Finn Theißen (eigene A-Jugend), Leon Pesch (Sittard U21)