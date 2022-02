Seniorin zu Hause bestohlen : Falscher Wasserwerker entwendet Schmuck

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich in Wegberg als Wasserwerker ausgegeben hat. Foto: Colourbox

Wegberg Ein Unbekannter gibt sich bei einer Senioren in Wegberg als Wasserwerker aus und entwendet Schmuck aus ihrem Haus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bisher unbekannter Täter hat sich am Dienstagvormittag gegenüber einer Seniorin als Wasserwerker ausgegeben und sie in ihrem Haus bestohlen. Die 77-jährigen Frau aus Rath-Anhoven hatte den angeblichen Wasserwerker eingelassen. Im Haus der Seniorin wies er diese an, für eine angebliche Überprüfung verschiedene Entnahmestellen zu betätigen.