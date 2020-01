Rentner sollte betrogen werden : Falsche Handwerker dank aufmerksamer Bankmitarbeiterin erwischt

Hückelhoven Die aufmerksame Mitarbeiterin eines Geldinstitutes in Hückelhoven verhinderte am Dienstag, das 82-jähriger Mann von Trickbetrügern um Geld gebracht wurde. Drei Männer wurden festgenommen.

Das Trio klingelte am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr an der Haustür des Seniors an der Emsstraße und boten an, die Dachrinne auszutauschen. Dem stimmte der Mann zu, nachdem ein laut Polizeibericht „moderater Preis“ vereinbart worden war.