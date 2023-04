Bilanz der Neuregelung : Falsche Einbahnstraße löst echte Verkehrsprobleme in Wassenberg

Raus geht's, rein nicht mehr: Am Roßtor ist vom Forster Weg aus nur noch die Ausfahrt auf An der Haag (nach links) und Patersgraben (nach rechts) möglich. Die Einfahrt in den Forster Weg vom Roßtor her ist dagegen durch Pflanzkübel versperrt. Foto: MHA/Marc Heckert

Wassenberg Mit einem verkehrslenkenden Kniff will Wassenberg den Durchgangsverkehr aus dem Zentrum heraushalten: einer unechten Einbahnstraße. Wie hat sich die Regelung bewährt? Eine Bilanz nach einem Jahr.

Auch Dinge, die gar nicht echt sind, können bestens ihren Zweck erfüllen. Zum Beispiel sogenannte unechte Einbahnstraßen. So eine wurde vor einem Jahr im Zentrum von Wassenberg eingerichtet, um den Durchgangsverkehr aus dem Ortskern herauszuhalten. Hat der Plan funktioniert? Auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates zog die Verwaltung eine vorläufige Bilanz.

Unechte Einbahnstraße: Dieses Fachwort aus der Verkehrsplanersprache bezeichnet eine Straße, auf der der Verkehr ganz normal in beide Richtungen fließen kann. Ein Einfahren in die Straße ist aber nur von einer Seite möglich, am anderen Ende ist die Straße durch „Einfahrt verboten“-Schilder abgeriegelt, nur ein Verlassen ist dort möglich. Durchgangsverkehr darf also nur in eine Richtung fahren. Wer in der Straße wohnt, kann sie aber immerhin in beide Richtungen verlassen.

Dieser Kniff war in Wassenberg auf den Forster Weg angewendet worden, denn der war Teil eines gern genutzten Schleichwegs durch die Innenstadt. Vor allem Verkehr aus der Oberstadt schlängelte sich über Erkelenzer, Gladbacher und Burgstraße ins Zentrum und dann über An der Haag und eben den Forster Weg weiter bis zum Kreisverkehr an der Landesstraße 117, über die es in Richtung Südwesten weiter geht, unter anderem nach Heinsberg.

Jahrelang nervte die Blechschlange die Innenstadtbewohner, bis im August vergangenen Jahres im Rahmen des umfassenden neuen Verkehrskonzeptes für die Stadt ein Vorschlag der CDU-Stadtratsfraktion von 2020 umgesetzt wurde: Das Abbiegen in den Forster Weg von An der Haag und Patersgraben her wurde verboten.

Seitdem heißt es gegenüber des historischen Roßtors: Einfahrt verboten. Und um den beiden aufgestellten roten Schildern mit dem weißen Balken Nachdruck zu verleihen, wurde dahinter die rechte Spur auch ganz physisch mit drei massiven quaderförmigen Pflanzkübeln versperrt. Der einfachste Weg für Autofahrer ist es seitdem, von der Burgstraße aus zunächst nach rechts in die Roermonder zu fahren, nach links in die Rurtalstraße abzubiegen und so zur L117 zu kommen. Ein etwas längerer Weg zwar, aber ein weitgehend hindernisfreier. An der Einmündung der Rurtalstraße in die L117 macht zudem eine neue Linksabbiegerspur den Verkehrsteilnehmern die gewollte Streckenführung schmackhafter.

Das Ganze war zunächst ein Testballon. Doch schon gegen Ende des vergangenen Jahres zeichnete sich nach Auskunft des städtischen Pressesprechers Martin Beckers gegenüber unserer Zeitung ab, dass sowohl immer mehr Autofahrer die neue Regelung annähmen als auch Anwohner damit zufrieden seien.

Diesen Eindruck machte die Stadtverwaltung nun zur offiziellen Bilanz: „Der gewünschte Lenkungseffekt“ sei „weitestgehend eingetreten“, teilte sie dem Stadtrat auf dessen jüngster Sitzung mit. Anfangs sei etwa die Hälfte der Fahrzeuge, die früher über den Forster Weg gefahren wäre, nun über Roermonder und Rurtalstraße ausgewichen. „Zwischenzeitlich ist dieser Anteil weiter nach stichprobenartiger Zählung auf rund 65-70 Prozent gestiegen“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Ratspolitiker.

Ganz ungetrübt ist die Freude allerdings nicht. Denn ein Blick auf den Stadtplan verrät, dass das verbliebene Drittel der Autofahrer, das weiterhin über An der Haag fährt, ja irgendwo hin muss. Folglich ist der Verkehr auf dem schmalen Patersgraben, der Fortsetzung von An der Haag, angestiegen. „Wirklich schön zu fahren ist der Patersgraben im Begegnungsverkehr nicht“, sagte Bürgermeister Marcel Maurer (CDU). Er habe selbst immer wieder beobachtet, wie Autofahrer einfach über die niedrige Bordsteinkante auf den Bürgersteig auswichen, statt anzuhalten und den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Auch hinter dem Patersgraben, auf der Graf-Gerhard- und der Heinsberger Straße, die ebenfalls schon seit langem Engstellen waren, ist jetzt entsprechend mehr Verkehr unterwegs. Womöglich ist die Geschichte der Neuverknotung von Wassenbergs Verkehrsströmen also noch nicht zu Ende geschrieben. Der Bürgermeister empfahl dennoch, erst einmal zu beobachten, wie sich die Fahrzeuglenker weiter mit der geänderten Situation arrangierten.

Die Mitglieder des Stadtrates stimmten denn auch einstimmig dem Vorschlag der Stadtverwaltung zu, die unechte Einbahnstraße zu einer echten Dauereinrichtung zu machen. „Wir sind sehr froh, dass wir zur Entlastung des Verkehrs auf dem Forster Weg eine vernünftige Lösung gefunden haben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Peters. Der Grünen-Fraktionssprecher Thomas Lang lobte ebenfalls, dass dem neuralgischen Bereich jetzt „Abhilfe und Linderung“ verschafft worden sei.