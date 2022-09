Thema im NRW-Landtag : Fall Subramaniam darf nicht von den tatsächlichen Straftaten ablenken

Der Fall des Erkelenzer Ratsherrn Manoj Subramaniam ist Thema im Innenausschuss des Landtags gewesen. Foto: Helmut Wichlatz

Kreis Heinsberg Der Fall Manoj Subramaniam, der wochenlang rechtsextreme Straftaten gegen sich allem Anschein nach nur vorgetäuscht hat, ist nun auch Thema im Innenausschuss des NRW-Landtags gewesen. Dabei darf die Zahl politisch motivierter Straftaten nicht außer Acht gelassen werden.

Hakenkreuze am Auto, SS-Runen am Hauseingang und zuletzt Rasierklingen in einem Brief in seinem Briefkasten und eine anonyme Morddrohung – immer wieder wurde Manoj Subramaniam, ehemaliger Erkelenzer Ratsherr, laut eigener Aussage Opfer rechtsextremer Hetze. Der Fall Manoj Subramaniam, der wochenlang rechtsextreme Straftaten gegen sich allem Anschein nach nur vorgetäuscht hat, ist nun auch Thema im Innenausschuss des NRW-Landtags gewesen.

Auf Anfrage der FDP-Fraktion hat Innenminister Herbert Reul (CDU) am vergangenen Donnerstag im Innenausschuss von den Ermittlungsarbeiten der Polizei und des Staatschutzes berichtet. Dabei blickte er auch auf politisch motivierte Straftaten im Kreis Heinsberg. Die Polizei habe im Fall Subramaniam diverse Maßnahmen im Bereich der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung umgesetzt, heißt es in dem Bericht des Innenministeriums. Dabei handelte es sich um Schutzmaßnahmen für Subramaniam und seiner Wohnung, nachdem die ersten Vorwürfe aufgekommen waren und der Ratsherr Anzeige erstattet hatte, heißt es in dem Bericht.

Es habe diverse Opferschutzmaßnahmen, darunter Sensibilisierungsgespräche, gegeben. Auch mehrere Angebote zur Schwachstellenanalyse der Wohnung seien unterbreitet und anschließend auch umgesetzt worden. „Des Weiteren fielen Arbeitsstunden durch mehrere qualifizierte Spurensicherungen und später die Auswertung der Spuren an den Tatorten an. In diesem Zusammenhang wurden bei den Tatortarbeiten diverse Haus- und Zeugenbefragungen durchgeführt“, so Innenminister Herbert Reul.

Als sich der Verdacht erhärtete, Subramaniam könnte alles fingiert haben, nahmen Beamte bei ihm eine Hausdurchsuchung vor, bei denen sich Zweifel an den Schilderungen des Ratsherrn erhärtet hätten. Dabei und bei der anschließenden Vernehmung fielen weitere Einsatzstunden an. „Wie viele Personalstunden bei allen beteiligten Dienststellen insgesamt angefallen sind, lässt sich allerdings nicht konkret beziffern“, heißt es in dem Bericht.

Dass der Fall Subramaniam nicht von den tatsächlichen Straftaten ablenken darf, zeigt der weitere Bericht. Denn das NRW-Innenministerium berichtete ebenfalls, dass für den Zeitraum 2019 bis 2022 insgesamt 348 politisch motivierte Straftaten im Bereich der Kommunen des Kreises Heinsberg erfasst wurden. „Die jüngsten Vorkommnisse haben nicht nur weit über die lokale und regionale Presse hinaus Wellen geschlagen, sondern mittlerweile auch den Innenausschuss des Landtags erreicht. Ein Blick auf die Polizeistatistik zur politisch motivierten Kriminalität zeigt für den Kreis Heinsberg, dass wir die Gefahr von keiner Seite – weder von rechter noch von linker Seite – unterschätzen dürfen“, sagt Stefan Lenzen, Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion.