Auf Straße gestürzt : Fahrradfahrer stirbt bei Unfall in Erkelenz

Tödliche Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Unfall erlitten (Symbolbild). Foto: Colourbox

Erkelenz Ein Radfahrer ist am späten Dienstagabend bei einem Alleinunfall in Erkelenz gestorben. Er war mit einem Pedal am Bordstein hängen geblieben und gestürzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 50-jährige Radfahrer war am Dienstag gegen 23.35 Uhr auf der Straße Vogelsang in Erkelenz von der Hauptstraße kommend in Richtung Bruchstraße unterwegs. Dabei blieb er mit einem Pedal seines Fahrrads am Bordstein hängen und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Mann erlitt bei dem Unfall erhebliche Kopfverletzungen, erklärt die Heinsberger Polizei. Noch am Unfallort erlag er seinen Verletzungen.

Weiträumige Sperrungen der Unfallstelle waren nicht erforderlich.

(red/pol)