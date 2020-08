Kohlebagger besetzt : Etwa 1000 Menschen demonstrieren am Tagebau Garzweiler

Die Polizei erwartet mehrere hundert Demonstranten am Sonntag am Tagebau Garzweiler. Foto: dpa/David Young

Erkelenz Im rheinischen Braunkohlerevier haben am Sonntag etwa 1000 Menschen gegen die Zerstörung weiterer Dörfer demonstriert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten mehr als 20 Organisationen, darunter der BUND, Greenpeace und Fridays for Future.

Die Demonstranten gingen von zwei unterschiedlichen Punkten los und vereinigten sich dann in dem Dorf Lützerath am Tagebau Garzweiler, das zur Gewinnung von Kohle verschwinden soll.

„Inmitten der Klimakrise alte Dörfer samt historischer Kirchen, Schulgebäuden und fruchtbaren Äckern für einen riesigen Tagebau zu opfern ist ein unverzeihlicher Fehler“, sagte der Greenpeace-Klimaexperte Bastian Neuwirth. „Wenn Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet als potenzieller Kanzlerkandidat Verantwortung für ganz Deutschland übernehmen will, dann muss er jetzt in seiner Heimat mit Klimaschutz anfangen.“

Braunkohlegegner haben bereits am Sonntagmorgen einen Kohlebagger im rheinischen Tagebau Garzweiler besetzt. Einige von ihnen hätten sich mit Kunstblut übergossen, teilte die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion mit.

Die Aktion stehe sinnbildlich für den Tod von Millionen Menschen, der durch die klimatischen Folgen der Braunkohleverstromung verursacht werde, hieß es. „Jeden Tag sterben Tausende Menschen, weil Konzerne wie RWE Braunkohle verbrennen, was weltweite und langfristige Klimafolgen mit sich bringt“, teilte Lukas Schnermann, Pressesprecher der Gruppe, mit.

Die Aktivisten warfen dem Sicherheitspersonal von RWE „gewaltvolle Übergriffe“ vor. Die Sicherheitsleute hätten Beteiligte gewürgt und einige die steilen Treppen des Baggers hinuntergestoßen. Einem Kameramann, der einen Live-Stream gesendet habe, sei an der Kapuze gezogen worden, bis er keine Luft mehr bekommen habe. Auch hätten die RWE-Leute eine Journalistin zu Boden geworfen und ihr die Arme verdreht. Ihr Presseausweis sei ihr abgenommen und ihre Kamera zerstört worden.

Ein Konzernsprecher wies die Vorwürfe zurück. „Da gibt es definitiv zwei Sichtweisen“, sagte er. So wollten zwei Sicherheitsleute ihrerseits die Aktivisten wegen Tätlichkeit anzeigen. Eine steile Treppe führe zu dem riesigen Bagger in dem Abbaugebiet hinauf, und da seien die Aktivisten hinaufgestürmt. Mitglieder des Sicherheitsdienstes hätten sich ihnen entgegengestellt, und so sei es zu Körperkontakt gekommen, sagte der RWE-Sprecher. Der Bagger sei nicht in Betrieb gewesen, sondern für Reparaturen vorgesehen. „Auf die Arbeit im Tagebau Garzweiler hat die Besetzung null Auswirkung“, so der Sprecher.

Eine Sprecherin der Polizei Aachen sagte, dass sich zurzeit drei Aktivisten auf dem Bagger aufhielten. Die Polizei versuche sie dazu zu überreden, die Aktion abzubrechen. Mehrere Beteiligte würden zur Identitätsfeststellung festgehalten.

Am Sonntagmittag startete am Tagebau Garzweiler die Demonstration, dabei ist auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie hält den Kohlekompromiss von Anfang 2019 für überholt. „Seit der Kohlekommission haben sich die Verhältnisse radikal verändert“, sagte Neubauer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur am Tagebau Garzweiler. „Ein Kohlekompromiss, wie er damals geschlossen worden ist, wäre heute schon undenkbar. Wir verstehen heute, wie schnell wir aus der Kohle aussteigen müssen, um das Pariser Klimaabkommen einhalten zu können. Und wir wissen auch, dass wir das können.“ Die Braunkohleförderung in Garzweiler sei ja „kein rentables Geschäft, sondern ein staatlich subventioniertes Verlustgeschäft“. Dies geschehe zum einen auf Kosten der Anwohner, die ihre Dörfer verlassen müssten, und zum auf anderen auf Kosten von Menschen weltweit, die unter der Klimaerwärmung zu leiden hätten.

Neubauer verteidigte auch die Besetzung eines Kohlebaggers durch drei Aktivisten. „Ziviler Ungehorsam ist immer eine Kontextfrage“, sagte sie. „Und hier erleben wir, dass die Ungerechtigkeit so groß ist, die Rechte der Menschen so sehr mit Füßen getreten werden, dass man sich dagegen wehren muss.“ Natürlich müsse der Protest immer friedlich bleiben.

Aktion auch in Köln

Die Polizei hat zuvor in der Nacht zu Sonntag eine Blockade von Aktivisten auf dem Hohenzollernring in Köln aufgelöst. Die Aktivisten hätten Rettungswege für Einsatzkräfte versperrt, teilte die Polizei am Sonntag mit. 29 Personen erhielten demnach Platzverweise.

Die Gruppe Extinction Rebellion bekannte sich zu der Aktion und teilte mit: „Mit dieser Aktion zivilen Ungehorsams wollen die AktivistInnen ihrer Forderung nach einer autofreien Innenstadt Nachdruck verleihen.“ Die Blockade fand rund um die Plastik „Ruhender Verkehr“ statt.

Die Polizei hatte gegen 18 Uhr zunächst einen Teil des Hohenzollernrings gesperrt. Der betroffene Bereich befinde sich zwischen Rudolfplatz und Maastrichter Straße, sagte ein Sprecher. Zunächst hielten sich die Teilnehmer an die Auflagen der Polizei, gegen 1.15 Uhr wurde die Versammlung schließlich aufgelöst.

