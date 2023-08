„House of Keys“ in Heinsberg : Escape-Room-Team setzt sich für Inklusion ein

Geschäftsführerin Ramona Beck und ihre Tochter Maya van de Winkel, leiten die Teams während der Rätselstunde fachkundig an. Foto: MHA/Lisa Klein

Heinsberg In dem bunt gemischten Team im „House of Keys“ arbeiten auch Menschen mit Handicap. Mit ihrer Hilfe können Besucher in sechs Rätsel-Räumen Verbrechen auf die Spur gehen.

Ist das noch Heinsberg oder doch die amerikanische Stadt Salem, in der 1692 die berüchtigten Hexenprozesse stattfanden? In den Escape-Rooms des „House of Keys“ verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Klar ist nur die Aufgabe: Es bleiben 60 Minuten Zeit, um eine Freundin aus den Fängen der Hexenjäger zu befreien. Damit das gelingt, müssen Besucherinnen und Besucher einen kühlen Kopf bewahren und im Team mehrere Rätsel lösen.

Wände voller Graffiti, tanzende Lichtpunkte von Diskostrahlern, zur Linken eine Bühne für Live-Konzerte, zur Rechten eine lange Bar. Das „House of Keys“ befindet sich in einer ehemaligen Lackiererei in Heinsberg und ist von innen genauso bunt und vielfältig, wie das Team, das hier arbeitet. Geschäftsführerin Ramona Beck hat einen Hang zu düsteren Rätseln, viel Fantasie und weiß genau, was sie ihren Angestellten bieten will: einen Ort, an dem der Mensch zählt, und nicht die Bewerbungsmappe. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen haben, wie sie selbst auch, ein Handicap. Im House of Keys erhalten sie eine erste oder zweite Chance auf dem Arbeitsmarkt. Doch dazu später mehr.

Erst einmal dazu, was die Besucher hier erwartet: Die liebevoll gestalteten Kulissen der sechs Escape-Rooms könnten so manchem Gast die Haare zu Berge stehen lassen. Das Wort Escape beschreibt das Spielziel: Entkommen. Gemeinsam lösen die Teams verschiedene Rätsel, um in einem fiktiven Szenario eine Aufgabe zu meistern. Zum Beispiel eben besagte Freundin vor den Hexenjägern retten, einen Mordfall im Rotlichtmilieu aufklären oder sich aus einem sinkenden Tauchboot befreien. Eine Stunde darf man sich ausprobieren: Die Zeit läuft.

Fast alle Möbel im „House of Keys“ sind aus zweiter Hand. Stühle und Tische? Altes Subway-Mobiliar. Polstermöbel? Geschenkt bekommen oder gefunden und fit gemacht für ein zweites Leben. Das Thema Nachhaltigkeit sei dem Team bei der Gestaltung der Räume sehr wichtig gewesen, sagt Maya van de Winkel, Mitarbeiterin und Tochter von Ramona Beck. „Manchmal haben wir hier Besucher, die sagen: ‚Hey, wir haben da noch diese alte Couch‘, dann fahren wir da vorbei und holen die ab“, schildert sie den Einrichtungsprozess.

Als Ramona Beck 2019 zum ersten Mal einen Escape-Room in Düsseldorf besuchte, war sie begeistert. „Ich mache auch zu Hause nichts anderes, als Rätsel zu lösen“, sagt sie mit einem Lachen, „wir spielen auch mit der Familie supergerne.“ 2020, mitten in der Corona-Pandemie, eröffneten sie und ihre Tochter Maya dann die ersten zwei Escape-Rooms im House of Keys. Am Anfang seien die Räume meist acht Wochen im Voraus ausgebucht gewesen, sagt Ramona Beck. Nach und nach hätten sie deswegen immer mehr Räume angemietet.

In einigen Rätsel-Räumen muss man im Lichtkegel der Taschenlampe Hinweise aufspüren. Foto: MHA/Lisa Klein

Das Konzept sei eine absolute Marktlücke in Heinsberg, da sind Mutter und Tochter sich sicher. „Wir haben hier alles von Firmenfeier bis Junggesellenabschied“, sagt van de Winkel. Im Spiel könne man seine Kollegen oder Freunde mal auf eine andere Art kennenlernen. Wann deckt man schon einmal zusammen einen Mordfall auf? „Ich würde das auch jedem als Paartherapie empfehlen“, sagt Ramona Beck im Spaß.

Inklusion gehört in dem Unternehmen zum Alltag dazu. Geschäftsführerin Ramona Beck leidet unter Panikattacken. Sie hat Verständnis für Menschen, die durch eine psychische oder körperliche Einschränkung weniger belastbar sind. Nachdem sie 20 Jahre im Telefonmarketing tätig war, legte sie daher ein Fernstudium für Sozialtherapie ab. „Wenn ich an der Theke stehe und merke, dass ich eine Panikattacke bekomme, gucke ich meine Kollegin an, wir atmen kurz miteinander, und dann wird das Bier geholt“, schildert Ramona Beck eine Situation aus dem Arbeitsalltag. „Hier geht wirklich jeder sehr offen mit seiner Krankheit um“, sagt ihre Tochter und Mitarbeiterin Maya van de Winkel. Eine Kollegin hat einen Herzfehler, eine andere ist magersüchtig und hat eine Borderline-Störung.