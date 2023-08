Naturpark Schwalm Nette : Erweiterungsgebiet wirkt für manche beliebig und willkürlich

Kreis Heinsberg Der Naturpark Schwalm-Nette könnte bald doppelt so groß sein. Auch große Teile des Kreises Heinsberg könnten noch hinzukommen. Der Zuschnitt der Erweiterung lässt jedoch Fragen offen.

Die Pläne zur Erweiterung des Naturparks werden gerade in allen Kommunen des Zweckverbandes und den möglichen neuen Verbandsmitgliedern diskutiert. Einen Konsens zu finden, dürfte dauern, denn selbst in den einzelnen Fraktionen im Kreis Heinsberg herrscht zum Teil Uneinigkeit. Während die Pläne bei dem einen auf direkte Zustimmung stoßen, betrachten andere die Erweiterung des Naturparks doch erheblich zurückhaltender. Dass es zahlreiche kritische Stimmen gibt, habe der Austausch mit den Kommunen und deren Gremien bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gezeigt, räumt Dr. Ferdinand Schmitz im Umweltausschuss des Kreises Heinsberg ein.

„Das ist doch kein homogenes Gebilde, diese Erweiterung ist meines Erachtens völlig beliebig und willkürlich“, stellte Ulrich Horst (Grüne) fest. Vor allem, dass dicht besiedelte Städte, wie unter anderem Hückelhoven, das an der Rur liegt, als urbane Bereiche Teil eines Naturparks mit dem Namen Schwalm-Nette werden sollen, leuchtet ihm und einigen anderen Ausschussmitgliedern nicht ein. „In Teilen der Erweiterungsflächen ist die Rur der prägende Fluss“, betonte Horst, daher müsse man im Falle, dass die Pläne Zustimmung finden, auch über eine Namensänderung, die in Richtung Niederrhein firmiere, nachdenken. Sein Parteikollege Jörg van den Dolder dagegen findet die grundsätzliche Richtung, in die der Verband unterwegs ist, richtig. „Das ist der kleinste Schritt zu ein wenig mehr Naturschutz“, meinte er. Daher solle man den Erweiterungsprozess nicht identitätspolitisch aufladen.

Die Planungen seien erst angestoßen, präsentiert worden sei ein erster Entwurf, der nun als Grundlage für die weiteren Gespräche dienen soll. „Das Vorgestellte ist kein Endergebnis. Die Diskussion ist wichtig, um ein Meinungsbild zu erstellen und Öffentlichkeit zu schaffen“, erklärte Schmitz. Er lieferte auch die Erklärung, warum urbane Bereiche wie Hückelhoven mit in die Planungen genommen wurden. „Die Idee dahinter ist der Bildungsauftrag an Schulen und Kitas. Naturpark-Kitas sind heute aus dem Naturpark Schwalm-Nette nicht mehr wegzudenken, diese sind aber in den Städten und Gemeinden angesiedelt. Daher wollten wir diese urbanen Gebiete auch im Kreis Heinsberg mit hineinnehmen“, so Schmitz.