Naturpark Schwalm-Nette : Gerät die Mehrheit für eine Erweiterung ins Schwanken?

Raum für Natur, Naherholung und Bildung: Der Naturpark Schwalm-Nette könnte bald deutlich größer werden. Dagegen regt sich Widerstand. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Kreis Heinsberg Der Naturpark Schwalm-Nette will seine Fläche beinahe verdoppeln. Dagegen regt sich Widerstand. Landwirte aus dem Kreis Heinsberg fürchten neue Auflagen durch mehr Naturschutz.

Die geplante Erweiterung des Naturparks Schwalm-Nette könnte für den Park ein großer Wurf werden. Das Gebiet würde sich damit beinahe verdoppeln, so dass die Natur mehr Raum und Erholungssuchende neue Angebote finden könnten – auch im Kreis Heinsberg. Die Landwirte in der CDU kritisieren die geplante Erweiterung des Naturparks jedoch scharf. Der CDU-Agrarausschuss lehnte die Pläne bei seiner Sitzung in Heinsberg vehement ab. Die Landwirte befürchten, dass sie ihnen in Zukunft Nachteile bringen könnte.

Der 1965 gegründete Naturpark Schwalm-Nette erstreckt sich aktuell zwischen Wachtendonk im Norden und Wassenberg im Süden auf 435 Quadratkilometern entlang der Grenze zu den Niederlanden. 120 Quadratkilometer davon entfallen derzeit auf den Kreis Heinsberg. Der Zweckverband des Naturparks will sein Gebiet nun um 416 Quadratkilometer erweitern und damit fast verdoppeln. Im Kreis Heinsberg würden den Plänen zufolge 96 zusätzliche Quadratkilometer als Naturpark deklariert, sagt Sonja von der Loo, Leiterin des Umweltamts des Kreises Heinsberg.

Erweiterungsflächen lägen zum Beispiel an der Wurm zwischen Randerath und Geilenkirchen. Auch in Hückelhoven, zum Beispiel im Riedelland, und Erkelenz (Wahnenbusch) sind sie geplant. In Heinsberg gibt es beispielsweise Erweiterungspläne für das Gebiet am Lago Laprello und am Kitscher Bruch. Die größten Gebietszuwächse gäbe es in Hückelhoven (48,3 Quadratkilometer), Heinsberg (16,3 Quadratkilometer), Erkelenz (12,8 Quadratkilometer) und Geilenkirchen (11,9 Quadratkilometer), erklärt von der Loo. Die Flächen, die der Kreis vorgeschlagen habe, seien schon heute zu 57 Prozent als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, sagt von der Loo.

Landwirte aus der CDU kritisieren diese Pläne vehement. Auch wenn der Status Naturpark Stand jetzt keine neuen Einschränkungen für sie mitbringen würde, fürchten sie, in Zukunft an strengere Auflagen gebunden zu werden. „Für die Betriebe, die darauf wirtschaften, ist das ganze Thema unmöglich“, sagt Max Freiherr Spies von Büllesheim aus Hückelhoven. Würden die Äcker zum Naturpark sei das „der Tod“ für die Betriebe, die sie bewirtschaften. Denn: „Wir sind bei den Schutzgebieten schon so oft betrogen worden“, sagt er. Sei das Gebiet erst einmal Naturpark, seien Entscheidungsträger vorgeprägt. Und es könne schnell zu einem Naturschutzgebiet werden, das den Landwirten höhere Auflagen aufbürde.

Arndt Kremers aus Heinsberg, der Vorsitzende des CDU-Agrarausschusses, sagte, dass vor einigen Jahren Flächen entlang von Rur und Wurm zu Schutzgebieten erklärt worden seien. Man habe den Landwirten damals aber zunächst versprochen, dass sie die Flächen weiter bearbeiten dürfen wie bisher. Doch mit einer Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes war das plötzlich passé. Die Landwirte durften dann etwa keine Herbizide gegen Unkräuter und keine Insektizide gegen Schädlinge mehr einsetzen.

Und auch wenn die CDU-Männer Franz-Michael Jansen, Vorsitzender des Kreisumweltausschusses, und Dr. Ferdinand Schmitz, Vorsitzender der Verbandsversammlung des Naturparks, versuchten, den Landwirten einige Bedenken zu nehmen, blieben die CDU-Bauern bei ihrer Ablehnung. Das formulierten sie dann auch in einem Schreiben an ihre Parteifreunde im Kreistag.

Der Streit um die Naturparkerweiterung führt derweil zu einem Problem, das die Landwirtschaft seit Jahren immer stärker plagt. Der Boden, auf dem Bauern Lebensmittel produzieren, ist nur einmal da. Er lässt sich nicht vermehren und ist deshalb ein knappes Gut. Immer mehr Ackerland wird bebaut, zum Beispiel mit Industrie- oder Wohngebieten oder demnächst mit Freiflächen-Photovoltaik. Und auf den kleineren Flächen fühlen die Landwirte sich immer stärker eingeengt – und zwar nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich. Wenn ein Landwirt nicht gerade einen Bio-Betrieb führt, dann sind Verbote und Einschränkungen bei Pflanzenschutz, Unkrautvernichtern und Dünger für ihn ein wirtschaftlicher Einschnitt.

Spies von Büllesheim formuliert das so: Es werde den Landwirten immer wieder scheibchenweise etwas weggenommen. „Es sind zu viele Scheiben abgeschnitten worden. Jetzt ist die Belastungsgrenze erreicht“, sagt er. „Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem wir unsere Betriebe nicht mehr wirtschaftlich betreiben können“, sagt auch Kremers.

Und in der Tat könnten die Erweiterungspläne noch einmal ins Wanken geraten. Wenn die CDU-Landwirte ihre Parteikollegen von einer Ablehnung überzeugen können, stehen die Chancen für die Erweiterung nicht mehr allzu gut. Für die Erweiterung wäre eine Zweidrittelmehrheit in der 17 Mitglieder starken Verbandsversammlung nötig. Während der Vertreter der Stadt Mönchengladbach der Erweiterung wohl zustimmen würde, sind aus Viersen und Kleve kritische Stimmen zu hören. Viersen hat die meisten Sitze (sieben), der Kreis Heinsberg die zweitmeisten (sechs), Kleve hat drei Sitze und Mönchengladbach nur einen.

Aber die Mehrheitsverhältnisse bleiben am Ende kompliziert. Das zeigt schon die Zusammensetzung der Verbandsversammlung. Drei der Vertreter aus dem Kreis Heinsberg kommen von der CDU und könnten sich an das Votum der Landwirte gebunden fühlen. Je eine weitere Vertreterin wird von Grünen und SPD entsandt. Und auch die Kreisverwaltung schickt einen Vertreter in die Versammlung.