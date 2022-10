Freizeit- und Sportpark Wurmaue : Erster Bauabschnitt des Generationenparks kann beginnen

Die Umgestaltung des alten Freibades in Oberbruch gehört zum zweiten Bauabschnitt des Generationenparks. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg-Oberbruch Was lange währt, wird endlich gut. Der erste Bauabschnitt des in Oberbruch als Generationenpark geplanten Freizeit- und Sportparks kann endlich in Angriff genommen werden. Zunächst hatte es mit der Förderung gehapert.