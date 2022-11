Frau brutal verprügelt : Erste Hinweise zum Angriff vor der Diskothek Himmerich

Zwei Männer und zwei Frauen sollen am Sonntag auf dem Parkplatz vor dem Himmerich auf eine am Boden liegende Frau eingeschlagen haben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Heinsberg Eine vierköpfige Gruppe hat am Sonntag vor der Heinsberger Diskothek auf eine Frau eingeschlagen. Wie ist der Stand der Ermittlungen, und was sagt der Club zu dem Vorfall? Er ist nicht der erste in diesem Jahr.