Neues Lokal in Haaren : Erst „großes Backen“ im TV, jetzt eigenes Café

Raiko Kiesler eröffnet sein eigenes Café am 1. April in Haaren. Foto: Nicola Gottfroh

Waldfeucht-Haaren Im vergangenen Jahr hat Raiko Kiesler an der Jubiläums-Staffel der SAT.1-Sendung „Das große Backen“ teilgenommen. Nun hat er sein Hobby zum Beruf gemacht.

Raiko Kiesler gehört zu den glücklichen Menschen, für die das Hobby nicht nur zum Beruf, sondern vielmehr zur Berufung geworden ist. Im vergangenen Jahr hat er in der Jubiläums-Staffel der SAT.1-Sendung „Das große Backen“ gegen neun weitere Hobbybäcker um den goldenen Cupcake gekämpft.

Den goldenen Cupcake, und damit den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker Deutschlands", hat zwar einer seiner Konkurrenten mit nach Hause genommen, gewonnen hat Kiesler dennoch. Nämlich den Mut, noch einmal etwas Neues und Herausforderndes zu wagen. Und für sich selbst den Titel bester Gastgeber im Kreis im Kreis zu erringen. Und zwar in seinem eigenen Café und Bistro, das er am 1. April in den Gastronomieräumen am Schwimmbad in Haaren eröffnet. Die Vorfreude, aber auch die Aufregung vor dem großen Tag kann der 44-jährige ehemalige Friseurmeister kaum verbergen. „Es ist nicht mehr viel zu tun, aber die Zeit rennt“, sagt er.

In den vergangenen vier Wochen kam er aus dem Bistro und der Küche kaum raus, denn die Renovierung des Lokals, in dem zuvor Döner und Pizza angeboten wurden, hat viel Zeit gekostet. Doch kurz vor der Eröffnung ist in dem Café, das Platz für 28 Gäste bietet, schon fast alles perfekt, lediglich die Außenbestuhlung und einige Kleinigkeiten fehlen noch. Anstelle von Fritteusen stehen in der Küche nun Arbeitstische, auf denen er seine Tortenkreationen herstellen kann. Hinter der Theke im Gastraum dreht sich nicht der Dönerspieß, sondern das Mahlwerk der Kaffeemaschine, deren Duft ab Samstag das Café erfüllen soll. Die Vitrine wartet darauf, mit Tortenkreationen und Kuchen, die Kiesler selbst hergestellt hat, befüllt zu werden, der Gastraum ist bereit für die ersten Tortenliebhaber, die extra für die Süßspeisen kommen, oder für Eltern, die einen Kaffee trinken, während ihre Kinder die Schwimmkurse im Bad besuchen und Mama und Papa sie durch die Glasscheiben aus dem Restaurant heraus im Wasser beobachten können.

„Ich habe mit dem alten Konzept dieser Gastronomie völlig gebrochen. Ich wollte etwas ganz Neues für diesen Standort. Einen Ort der Geselligkeit für das Dorf, ein Bistro, das mit guten Speisen besticht - und vor allem weg von den Fritten“, sagt Kiesler. Von der Gemeinde, die die Räume vermietet, sei er dabei fabelhaft unterstützt worden.

Kiesler bietet statt Fritten und Döner ein Frühstück am Morgen, am Mittag lockt das Lokal mit Lunch-Snacks wie belegten oder überbackenen Baguettes, und Flammkuchen, von klassisch bis ausgefallen, mit dem Namen wie „Kleines Äffchen“, belegt mit Bananen und Schokolade, werden am Abend in Aiks Café und Bistro serviert.

Im Fokus steht im Café natürlich die Backkunst des 44-Jährigen, mit einem täglich wechselnden Tortenangebot. Eben jene Süßspeisen, mit denen er nicht nur im TV begeistern konnte, sondern auch im Anschluss an die Show in seiner eigenen Tortenwerkstatt, mit der er sich im vergangenen Jahr selbstständig machte. Eine Bäckerprüfung hat der 44-Jährige bereits nach der Show abgelegt, von der Handwerkskammer gab es 2022 die Zulassung. „2022 war für mich ein unglaublich turbulentes Jahr, in dem sich die Ereignisse und Möglichkeiten überschlugen“, sagt Kiesler.

„Dass meine Torten so in der Region einschlagen und ich heute, nicht ein Jahr nach der Show, schon hier in meinem eigenen Café stehen würde, hätte ich vor einem Jahr noch nicht zu träumen gewagt“, sagt Kiesler. „Und ich glaube, dass der Zeitpunkt der genau richtige ist, die Leute wollen nach den Pandemiejahren wieder raus. Jetzt gilt es, was draus zu machen.“ Wenn das Schwimmbad im Mai bis September schließt, wird Aiks Café auch weiterhin geöffnet bleiben. „Vielleicht werden wir hier ein Hotspot für Radwanderer, die sich durch eine gute Küche und kleine, aber feine Karte beeindrucken lassen“, hofft er.

Mit seinem eigenen Café geht für Raiko Kiesler ein Traum in Erfüllung. Foto: Nicola Gottfroh

Ab dem Sommer möchte Kiesler auch Backkurse für Kinder und Erwachsene im Gastraum geben.