Drogentod mit 16 : Schülerin stirbt grauenvoll an Folgen eines Ecstasy-Gemischs

Erkelenz Die Großeltern können es bis heute nicht fassen, dass ihre geliebte Enkelin im April für sie völlig überraschend starb. Dramatische Rettungsversuche in drei Kliniken konnten ihr Leben nicht retten.

Renate Mertens (68) erinnert sich noch genau an den Tag, als die kleine Lisa mit gerade einmal zwei Jahren an der Hand ihrer Mutter vor ihrer Haustür stand. Erst zwei Tage war es her, dass Renate mit ihrem Mann Hans (70) eine neue Wohnung in Erkelenz bezogen hatte (alle Namen auf Wunsch von der Redaktion geändert).

Lisas Mutter, die Lebensgefährtin ihres Sohnes, die mit der Erziehung des Kindes völlig überfordert gewesen sei, habe sie ihnen kurzerhand gebracht, um zu verhindern, dass das kleine Mädchen ihr durch das Jugendamt weggenommen und womöglich in einem Heim untergebracht worden wäre.

Es war November 2009. Ein langes Gespräch habe es nicht gegeben, sagt Renate. Der labile Zustand der Mutter sowie der Umstand, dass Lisas Vater stets auf Montage sein Geld verdienen musste und sich daher nicht um seine Kleine kümmern konnte, ließen keine langen Diskussionen zu. Von diesem Tag an waren Lisas Großeltern quasi auch ihre Eltern, denen später das Sorgerecht zugesprochen wurde.

„Es lief sehr gut mit Lisa“, erzählt Renate, die immer wieder um Fassung ringt und versucht, Tränen zu unterdrücken. „Sie hat sich sehr gut entwickelt. Nur in der Schule ist sie anfangs etwas gemobbt worden, weil sie immer größer war als die anderen.“ Zum Schluss sei sie mit einsachtzig noch größer gewesen als er, sagt Hans. „Da hatte sie mal eine Phase, in der sie kein Mädchen mehr sein wollte, sondern ein Junge, aber das hat sich nachher wieder gelegt.“

Wegen des Mobbings habe sie wohl letztlich die achte Klasse wiederholen müssen, meint Hans. „Dann bekam sie einen neuen Lehrer und plötzlich ging es zusehends bergauf. Sie schrieb nur noch Einsen und Zweien.“ Überhaupt sei Lisa recht zugänglich gewesen. Sie habe gerne gezeichnet und ihren Großeltern hin und wieder zu deren Freude ein Bild gemalt.

In der Schule hatte eine Potenzialanalyse ergeben, dass Lisa sich besonders gut für einen Beruf im Umgang mit Menschen eignen würde, erzählt ihr Großvater. Als sie sich für ein Berufspraktikum bei einem Bestatter entschied, bei dem sie nach der Schule eine Ausbildung beginnen wollte, ahnte niemand, wie grausam das Schicksal noch zuschlagen sollte. Denn am Ende war es ebendieser Bestatter, der Lisas Beerdigung übernahm.

Als sich Lisas leibliche Mutter im Jahr 2019 das Leben genommen habe, sei für das Mädchen noch einmal eine schwere Zeit angebrochen. Sie sei in kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung gekommen, weil sie sich oft selbst verletzt habe. Für Renate und Hans war das Jahr 2019 ein gleich doppelt schweres. Denn einer ihrer beiden Söhne verstarb an einem Hinterwandinfarkt.

Dass ihre Enkeltochter einmal mit Drogen in Berührung kommen oder sie gar einnehmen würde, kam ihren Großeltern zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gar nicht in den Sinn. Nur durch einen Zufall stellte sich heraus, dass das Mädchen offenbar schon mit Cannabis experimentiert hatte. Aufgrund einer chronischen Schilddrüsenentzündung, einer Erkrankung namens Hashimoto, musste sich Lisa regelmäßig einer Blutuntersuchung unterziehen. Und dabei hatten die Mediziner im Mai 2022 Spuren von Cannabis im Blut entdeckt.

Sie habe dann auch schnell eingeräumt, „mal eine Zigarette geraucht zu haben“, sagt Hans. Doch das sei es dann auch gewesen, ist er sicher. Renate, eine ehemalige Altenpflegerin und mit medizinischen Dingen durchaus vertraut, habe gleich Drogentests in der Apotheke besorgt und ihre Enkelin einmal im Monat zum Urintest gebeten, den diese bereitwillig geleistet habe. Zu keinem Zeitpunkt, erklären beide Senioren, hätten sie den Eindruck gehabt, dass ihre Enkelin unter dem Einfluss von Drogen stand. Keine glasigen Augen, kein stumpfer Blick, keine Teilnahmslosigkeit oder überbordende Aktivität – alles habe völlig normal gewirkt. Bis zu jenem verhängnisvollen 22. April dieses Jahres.

„Um 22 Uhr hat sie nochmal die Wohnung verlassen, weil sie angeblich bei einer Freundin ein Kabel für ihr Handy holen wollte“, sagt Hans. Doch schon fünf Minuten später sei sie wieder da gewesen. Auf die Frage des überraschten Opas, der wusste, dass ihre Freundinnen etwas weiter entfernt wohnten, habe Lisa nur kurz erklärt, dass sie alles habe, was sie bräuchte. „Dann ist sie in ihr Zimmer gegangen, hat telefoniert und wir haben sie noch herumalbern gehört.“ Es sollte das letzte Mal sein, dass die Großeltern Lisas Stimme hörten.

Während Hans sich ins Wohnzimmer vor den Fernseher setzte, war Renate bereits zu Bett gegangen, als sie gegen 0.30 Uhr plötzlich merkwürdige Geräusche aus Lisas Zimmer vernahm. Als die Oma die Tür öffnete, habe Lisa mit geöffneten Augen seitlich über der Bettkante gehangen, so als habe sie versucht aufzustehen und sei mitten in der Bewegung eingefroren. Die 16-Jährige konnte sich nicht mehr bewegen und reagierte auch nicht auf Ansprache.

Die Großeltern alarmierten sofort den Notarzt. Rund zehn Minuten, so schätzt Hans, habe man vor Ort versucht, Lisa zu reanimieren, danach sei sie zur Erstversorgung ins Erkelenzer Krankenhaus gebracht worden. Anschließend erfolgte die Verlegung auf die Kinderintensivstation des Helios Klinikums in Krefeld und von dort noch in derselben Nacht ins Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Essen.

Hier habe sich ein grauenvolles Bild geboten, erinnert sich Hans. Auf der Intensivstation habe Lisa an 26 Apparaten gelegen. Er habe sie tatsächlich gezählt, weil er es kaum fassen konnte. Aus allen Körperöffnungen sei Blut geflossen. Im Abschlussbericht des Klinikums ist später zu lesen: „Das akute Leberversagen zeigte sich klinisch führend durch eine therapiefraktäre Gerinnungsstörung mit diffusen Schleimhautblutungen.“

„Die Nieren waren auch schon geschädigt“, sagt Hans. Im Labor waren Amphetamin, Metamphetamin und Ecstasy in unklarer Menge im Blut festgestellt worden. Am nächsten Tag sei Lisa dann auf eine Lebertransplantationsliste gesetzt worden in der Hoffnung, dass sich dadurch vielleicht auch das Nierenversagen hätte aufhalten lassen.

„Am 25. April, ihrem Todestag, sollte sie die neue Leber bekommen. Morgens vor der OP wurde nochmal ein CT vom Kopf gemacht“, erzählt der Großvater. „Dabei stellte sich heraus, dass sie schon hirntot war.“ Im neurologischen Bericht heißt es dazu: „Im CT des Schädels zeigte sich ein schweres generalisiertes Hirnödem mit Aufhebung der Mark-Rinden-Differenzierung, Liquorräume mit erhaltener Restperfusion. Auch ohne Sedierung zeigte Lisa keinerlei neurologische Reaktion, Hirnstammreflexe nicht nachweisbar.“

Lisas Großvater und ihr Vater entschieden nach einem Gespräch mit den behandelnden Ärzten schließlich schweren Herzens, die lebenserhaltenden Geräte abschalten zu lassen. Zweieinhalb Stunden später verstarb die 16-Jährige. Um 14.58 Uhr erklärten die Ärzte sie für tot.

Hier gibt es Hilfe Suchtberatungsstellen im Kreis Heinsberg Alle Suchtkranken und ratsuchende Angehörige können sich an die Suchtberatungsstellen im Kreis Heinsberg wenden, die ihnen Wege aus der Sucht aufzeigen. Sie informieren auch über Hilfsangebote verschiedener Art. Die Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht und haben ein Zeugnisverweigerungsrecht.



Ansprechpartner stehen bei folgenden Beratungsstellen zur Verfügung:



Erkelenz/Nebenstelle des Gesundheitsamtes:

Frau Bettina Derichs-Heuter und Herr Mirco Maaßen

Atelierstraße 5, 41812 Erkelenz

Tel.: (02431) 977 18 10.

Geilenkirchen/Nebenstelle des Gesundheitsamtes:

Frau Ermina Talic und Herr Jörg Schultewolter

Vogteistraße 16, 52511 Geilenkirchen. Tel.: (02451) 911 190

Heinsberg/Gesundheitsamt:

Frau Lara Virnich, Frau Doris Thoms und Frau Britta Vujaklija

Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg. Tel.: (02452) 13 53 23

Hückelhoven/Beratungsstelle des Caritasverbands und des Diakonischen Hilfswerkes:

Dinstühler Str. 29, 41236 Hückelhoven. Tel.: (02433) 98 14 52 00