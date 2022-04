In der Ukraine kommen medizinische Hilfsgüter oft nicht in den Krankenhäusern an, die sie am dringendsten benötigen, sagt der Erkelenzer Stefan Krojer, der mit der Initiative Medical Bridge an einer Lösung dieses Problems arbeitet. Unser Bild zeigt eine Szene aus einem Krankenhaus in Browary in der Ukraine. Foto: dpa/Rodrigo Abd