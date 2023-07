Zwei Jahre nach der Flut : Erinnern ans Hochwasser

Bis auf die Bleek mitten im Ort war das Hochwasser der Rur 2021 in Ophoven eingedrungen, nicht wie befürchtet vom Steg Richtung Karken aus, sondern nach dem gebrochenen Damm aus Richtung Ohe über die Straße nach Wassenberg hinweg. Foto: Anna Petra Thomas

Wassenberg-Ophoven Vor zwei Jahren hatten viele Orte in der Region mit Hochwasser zu kämpfen, so auch Wassenberg. Bei einer Mahnwache erinnern sich Bewohner und Feuerwehrleute an die Tage, als Wasser durch die Dörfer floss.

Von Anna Petra Thomas

Schon so lange her? Das werden sich in diesen Tagen nicht nur die Bewohner von Ophoven fragen, die vor genau zwei Jahren tagelang mit dem Hochwasser der Rur in ihrem Ort gekämpft haben und ihre Heimat sogar zeitweise verlassen mussten. Viele Menschen in der gesamten Region waren damals betroffen von den Wassermassen, die in den Betten von Rur und Wurm nicht mehr genug Platz hatten. Wie schon im vergangenen Jahr lädt die Löschgruppe Ophoven der Freiwilligen Feuerwehr Wassenberg auch an diesem denkwürdigen Tag, am Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr wieder zu einer Mahnwache auf die Bleek ein, den zentralen Platz im Schatten der Wallfahrtskirche.

Auch in diesem Jahr werden die Feuerwehrleute wieder Fotos von ihrem Einsatz für das kleine Dorf zeigen, die sicherlich schnell alle Erinnerungen wieder wecken werden. Im vergangenen Jahr war die Idee zur Mahnwache ganz spontan entstanden, aber schon damals waren Kameraden aus anderen Löschgruppen der Stadt sowie aus dem benachbarten Kempen auf die Bleek gekommen. Getränke gab es vor Ort, den Rest hatten die Besucher selbst für ihr Picknick mitgebracht. Wie 2021 wurde es um 18 Uhr an der alten Schule ganz still, als die Sirene ging und alle wieder die Bilder vor Augen hatten, als es ein Jahr zuvor zur gleichen Zeit das Wasser über die Marienstraße Richtung Kirche ins Dorf geflossen war.

Mit einem Mahnfeuer auf der Bleek, dem Platz vor der Wallfahrtskirche, hatte die Feuerwehr bereits 2022 zum Jahrestag an die Flut in Ophoven ein Jahr zuvor, am 16. Juli, erinnert. Foto: Anna Petra Thomas

Viele Stunden hatten die Ophovener und viele freiwillige Helfer zuvor damit verbracht, ihren Damm hinter dem Sportplatz mit Sandsäcken zu verstärken und zu erhöhen. „Da haben wir gedacht, wir haben gewonnen, und dann kommt es durch die Hintertür“, erinnert sich Löschgruppenführer Stefan Woltery auch heute noch genau an den Moment, als in Wassenberg-Ohe der Damm brach. Gegen 17 Uhr hatte das Wasser am Kreisverkehr die Straße erreicht, die Richtung Wassenberg führt. Die Feuerwehrleute gaben nicht auf und versuchten noch, sich mit einer Ladung Sand zu wehren. Aber das Wasser trieb so stark, dass auch der Sand gleich wieder weggespült wurde.