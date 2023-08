Fußball-Kreispokal : Millich und Helpenstein bestreiten das Finale

Kreis Heinsberg Millichs Danny Richter gelingt im Halbfinale ein Hattrick. Das gelingt auch Helpensteins Nick Camps gegen Germania Hilfarth.

Der SV Roland Millich und der SV Helpenstein bestreiten am 3. Oktober in Millich das Endspiel um den Fußball-Kreispokal Heinsberg. Beide Mannschaften sind bereits für die erste Runde im Mittelrhein-Pokalwettbewerb qualifiziert. Am 27. September spielen Rheinland Dremmen und Germania Hilfarth um den dritten Platz, der ebenfalls in die erste Mittelrhein-Pokalrunde führt.