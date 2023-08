Erfolgreiche Segel-Geschwister : Die jungen Regatta-Renner vom Waldsee

Segel setzen und auf guten Wind hoffen: Fabian und Julia Winkens aus Wassenberg sind auf dem Effelder Waldsee zu Hause. Foto: MHA/Marc Heckert

Wassenberg Julia und Fabian Winkens schwimmen auf der Erfolgswelle: Bei ihrer ersten Segler-Europameisterschaft der „Flying Junior“-Klasse ließen sie gleich ein Viertel der teils erfahrenen Konkurrenz hinter sich. Ein Porträt.

Wer Julia und Fabian Winkens treffen will, braucht ein bisschen Glück, denn die Geschwister aus Wassenberg sind am liebsten auf dem Wasser – in ihrer eigenen Regatta-Jolle. Gerade erst waren sie in Italien bei der Europameisterschaft der „Flying Junior“-Klasse. Um von ihrem sportlichen Werdegang zu erzählen, nahmen sich die jungen Segler Zeit für ein Gespräch im Vereinsheim ihres Segelclubs Wassenberg-Roermond.

Dort, am Ufer des Effelder Waldsees, hat alles vor zwölf Jahren begonnen. In den Sommerferien des Jahres 2011 meldete ihr Vater Fabian und Julia – damals gerade erst zehn und elf Jahre jung – zu einem „Segeln für Kids“ an. Dieses Schnupperschippern gibt es bis heute, es hat schon manches Landei zur Wasserratte gemacht.

Auch bei den Winkens-Geschwistern wurde die Leidenschaft für Wind und Wellen geweckt. Nach den üblichen Lernrunden im „Optimist“-Kinderboot stiegen die beiden einige Jahre später in die 4,20-Meter-Klasse auf. Gesegelt wurde unter anderem auf der Sechs-Seen-Platte bei Duisburg und den Maasplatten bei Roermond und dem belgischen Ophoven. Und natürlich auf dem heimischen Waldsee. Mit Erfolg, wie Fabian Winkens berichtet: „Mit dem Vierhundertzwanziger haben wir es geschafft, die ewigen Sieger vom Thron zu stoßen.“ Heute bezeugen zwei Wanderpokal-Tafeln im Clubhaus, dass die Geschwister seit 2017 fünfmal Vereinsmeister wurden.

Schon früh zeichnete sich die bis heute geltende Arbeitsteilung zwischen den beiden ab: Fabian ist Vorschoter, also zuständig für das Vorsegel, das große Spinnaker-Zusatzsegel und das Gleichgewicht an Bord. Wird hart am Wind gesegelt, schwingt er sich außenbords ins Trapez, als menschliches Gegengewicht. Julia ist dagegen als Steuermann für Großsegel, Ruder und Renntaktik verantwortlich. Eine eher seltene Aufteilung: Zwar seien heute bis zu etwa 40 Prozent der Segler weiblich, schätzt Julia Winkens, doch zumeist als Vorschoter im Einsatz. Zumindest in ihrer Bootsklasse gebe es, soweit sie wisse, aktuell in Deutschland keine weitere Steuerfrau.

„Und dann haben wir unser erstes eigenes Boot gekauft“, erinnert sie sich. Das Fahrzeug der Javelin-Klasse, eine schnelle Regatta-Jolle, hatte schon einige Jahrzehnte auf dem Kiel, sodass die beiden jungen Wassenberger den Kaufpreis von knapp 1000 Euro stemmen konnten. „Wir haben es zusammen gekauft, da war es dann für jeden die Hälfte“, sagt Fabian Winkens.

Das Boot mit dem geschichtsschwangeren Namen „Titanic“ – die neuen Besitzer blieben dennoch dem alten Seemannsbrauch treu, ein Schiff möglichst nicht umzubenennen – brachte dem Zweierteam weitere Erfolge. Nach der Corona-Pause bewarben sich die Geschwister 2021 darum, eine Saison lang das Demonstrations-Boot der „Flying Junior“-Vereinigung segeln zu dürfen. Die vier Meter lange und anderthalb Meter breite Zweimann-Regatta-Jolle gilt als Trainingsfahrzeug für die berühmte „Flying Dutchman“-Klasse, auf der jahrzehntelang bei den Olympischen Spielen gesegelt wurde.

Segelclub Wassenberg-Roermond Über ein halbes Jahrhundert Segeln in Wassenberg Auf dem Effelder Waldsee im Norden von Wassenberg gründeten Segel-Enthusiasten 1967 den Segelclub. Da das Gewässer für größere Kielboote zu klein war, mussten die Segler schon früh über die Grenze ins niederländische Roermond ausweichen. Das schlug sich auch im Namen nieder. Zwischen Ostern und Ende Herbst sind die rund 140 Mitglieder mit den etwa 20 vereinseigenen Booten unterwegs, von denen etwa 15 Jugendboote für die jüngsten Mitglieder sind. Hinzu kommen etwa ein Dutzend private Fahrzeuge. In der Winterpause stehen Ausbesserungs- und Wartungsarbeiten an. Neben dem Freizeit- und Regattasegeln spielt die Ausbildung im Verein eine große Rolle: Sportsegelschein und die Sportbootführerscheine Binnen und See können erworben werden. Mehr Infos auf der Webseite des Vereins.

„Ein sehr wendiges Boot“, schwärmt Julia Winkens, „sehr vielseitig und sehr sportlich“. „Und es kentert sehr schnell“, ergänzt ihr Bruder trocken. Die Wassenberger bekamen den Zuschlag. Auf sieben Regatten traten sie im vergangenen Jahr mit der schnellen Leihgabe an. Bei der deutsch-niederländisch-belgischen Euregio-Regatta 2022 wurden sie damit Meister in ihrer Klasse.

Im Frühjahr dieses Jahres war es dann Zeit für einen eigenen „Flying Junior“. In den Niederlanden kauften sie die „Aqua“. Die Euregio-Regatta im Juni brachte diesmal einen zweiten Platz, dann wurde es ernst: Die Europameisterschaft auf dem Gardasee in Italien stand an. 44 Boote aus sechs Ländern starteten auf dem Rennkurs bei Brenzone. „Das ist schon sehr voll am Start“, beschreibt Julia Winkens die Situation.

Nach dem Startsignal verteilt sich das Feld üblicherweise. Auf dem ersten Abschnitt geht es gegen den Wind durch Kreuzen – eine Art Zickzacklinie – zum ersten Wendepunkt, der sogenannten Luvboje. Dort knubbelt es sich wieder mächtig. „Man muss ständig gucken, wo die anderen Boote sind“, erklärt Steuerfrau Julia. Die Vorfahrts- und Ausweichregeln müssen eingehalten werden. Auf dem zweiten Abschnitt muss bei achterlichem Wind – also von hinten – der Spinnaker ausgebracht werden, das ballonartige Zusatzsegel, das im Idealfall gewaltig Tempo bringt.

Insgesamt zehn einzelne Läufe über vier Wettbewerbstage waren zu bestehen. Für die beiden Wassenberger, die zum ersten Mal mit ihrem neuen Boot gegen Crews mit teils jahrzehntelanger Erfahrung – darunter ein mehrfacher Weltmeister – antraten, eine echte Herausforderung. „Ab dem vierten Lauf lief es schon ganz gut“, berichtet Julia. Am Ende wurde es ein beachtenswerter 31. Platz. Mehr als ein Viertel des Feldes hatten die Segler aus dem Kreis Heinsberg auf Anhieb hinter sich gelassen. „Das war schon eine gute Leistung für uns“, formuliert es Fabian bescheiden.

Längst steht das Winkens-Duo voll im sprichwörtlichen Leben: Julia, mittlerweile 23 Jahre alt, studiert auf Lehramt und schreibt ihre Masterarbeit, Fabian, 22, arbeitet als Elektrotechniker für Betriebstechnik. Als Crew wollen sie trotzdem weitermachen. Nächstes Jahr lockt die „Flying Junior“-Weltmeisterschaft, und das auch noch in Deutschland, in Travemünde. „Da wollen wir auch am Start sein“, hat sich Julia vorgenommen.